研未打疫苗禁入食肆表列處所 消息：盼長者「飲茶要打針」 業界憂損生意

消息稱健康理由無法打針可豁免

在疫苗氣泡規管下，酒吧客須最少打一針，每枱坐12人的D類食肆顧客要有三分之二人打一針。據了解，政府正研究擴大疫苗氣泡的可行性，考慮要求進入所有餐飲業務處所及表列處所的人都要最少打一針，即包括各類食肆、健身室、戲院、博物館、主題公園、美容院、麻將館、體育處所、派對房間等，而因健康理由無法打針者可例外。政府消息人士表示，盼盡快推出上述措施，以提升接種率，尤其是長者，希望做到「長者要飲早茶、見孫仔就要打針」。

推算爆疫逾萬長者重症入院

消息人士解釋，萬一再爆疫，長者出現重症的風險較高，粗略推算重症入院的長者達逾萬人，醫院未必能負荷，疫苗料可將重症長者入院數字減至三位數。

另外，社署今年9月在10間院舍推出先導計劃，為合適及不反對接種的院友打科興疫苗，家屬若不贊成，需簽文件提供原因及確認明白不接種的風險。社署回覆稱，10間院舍約400人已打科興，無人不適，鑑於計劃順利，已在各院舍陸續展開。安老服務協會主席陳志育稱，院友接種率有上升，但進展仍慢，相信因為疫情緩和，令院友或家人沒誘因或危機感去打針。

許樹昌：對長者寬鬆「害咗佢哋」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，70歲或以上長者染疫後的死亡風險明顯增加，據醫管局早前分析，70至79歲染疫後死亡率是8%，80歲或以上是25%，即每4人染疫會有一人死亡。他說，本港未有足夠數據評估打針後可將長者染疫死亡率降低多少，但參考外國數據，例如在新加坡，約九成長者已打針，當地整體死亡率約0.2%，死亡個案中只有很少長者，大部分感染個案都無病徵或只有輕微病徵。許認為本港稍後會與內地通關，亦始終要和外國通關，從公共衛生的角度，有需要推高長者接種率，即使收緊措施亦合理。他認為若對長者太寬鬆、給予太多豁免，反而會「害咗佢哋」。

業界：形同強制打針 表列處所「原罪」

健身中心負責人柯尊鼎質疑上述做法形同強制打針，「你（政府）講到好民主咁，但你（市民）唔打咪咩地方都無得去囉……你（政府）使咩搞咁多嘢？乾脆話你（市民）唔打針，我就拉囉」。他說本港疫情受控，質疑為何仍不斷收緊措施，若入場者須打針，料會流失至少一半顧客。香港美容業總會創會主席葉世雄促政府三思。他說，若須打針才可入美容院，會進一步打擊生意，料流失約三成客。他說美容院一直沒爆發，卻屢被收緊措施，「做法不公平、不科學……是否599F處所就是原罪？」他促政府設機制更新名單，「幾時可放監？」

餐飲聯業協會會長黃家和認為政府不應太急推「疫苗護照」，應待最少八成接種率，倘下月推出，業界會措手不及。他說明白政府意願好，但也要衡量社會反對聲音及可行性，又稱部分人因身體未能打針，政府應考慮豁免。他關注不少長者仍未打針，「佢哋唔去得（食肆），真係同你（嘈到）拆天」。

明報記者

（新冠疫情）

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