福田敬二下月退休返美 離任政府專家顧問

【明報專訊】曾任世衛助理總幹事的港大公共衛生學院院長福田敬二不獲港大續約，下月將離港返回美國。政府發言人昨日表示，福田敬二下月1日起退任政府專家顧問團及疫苗顧問專家委員會。專家顧問團成員之一許樹昌表示，懷念和福田敬二到韓國調查中東呼吸綜合症（MERS），認為他分工清晰，對傳媒的尖銳問題處理得很好。
政府發言人表示，接獲福田敬二通知，今年底離開港大公共衛生學院後，將返美國過退休生活，下月起退任政府專家顧問團，以及疫苗顧問專家委員會。特首林鄭月娥表示，福田敬二於過去近兩年以其公共衛生方面的豐富經驗，為抗疫提供大量專業意見，並分享他在世衛的經驗，有效協助政府應對疫情，她感謝福田對本港抗疫工作的貢獻。
林鄭感謝抗疫貢獻
許樹昌讚處理傳媒尖銳提問
許樹昌表示捨不得福田敬二，希望他退休生活愉快。他說最懷念2013及2015年與福田分別到沙特阿拉伯及韓國，參與世衛實地調查MERS在社區及醫院爆發，福田是團長，自己是團員。他說福田分工很清晰，他們當年和沙特助理衛生部長3人，進入MERS大爆發的韓國三星醫院實地調查，分析原因，給韓國政府很多改善環境及防止再爆發的意見。他又說，每次世衛調查最後一天，福田都會帶隊見國際傳媒，簡述調查結果，對所有傳媒的尖銳提問及政治問題都處理得很好。