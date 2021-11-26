福田敬二下月退休返美 離任政府專家顧問

政府發言人表示，接獲福田敬二通知，今年底離開港大公共衛生學院後，將返美國過退休生活，下月起退任政府專家顧問團，以及疫苗顧問專家委員會。特首林鄭月娥表示，福田敬二於過去近兩年以其公共衛生方面的豐富經驗，為抗疫提供大量專業意見，並分享他在世衛的經驗，有效協助政府應對疫情，她感謝福田對本港抗疫工作的貢獻。

林鄭感謝抗疫貢獻

許樹昌讚處理傳媒尖銳提問

許樹昌表示捨不得福田敬二，希望他退休生活愉快。他說最懷念2013及2015年與福田分別到沙特阿拉伯及韓國，參與世衛實地調查MERS在社區及醫院爆發，福田是團長，自己是團員。他說福田分工很清晰，他們當年和沙特助理衛生部長3人，進入MERS大爆發的韓國三星醫院實地調查，分析原因，給韓國政府很多改善環境及防止再爆發的意見。他又說，每次世衛調查最後一天，福田都會帶隊見國際傳媒，簡述調查結果，對所有傳媒的尖銳提問及政治問題都處理得很好。

（新冠疫情）