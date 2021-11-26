新變種病毒32處基因突變 全球11例港佔兩宗 機場酒店印度男傳入 傳染力未明

潘烈文：是否損疫苗功效待研

許樹昌：料不礙與內地通關

在港發現感染B.1.1.529的印度男子所帶病毒由港大作基因排序。港大公共衛生學院教授潘烈文說，由於全球感染B.1.1.529的個案不多，對於其傳染力、對病情的影響等所知甚少；由於其S蛋白有32個基因突變，而不少疫苗是用原始病毒的S蛋白來研發，新病毒株有可能影響疫苗功效，但需進一步研究，他認為外界暫毋須太恐慌。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港兩宗相關個案沒引起社區爆發，相對不會影響與內地通關，至於其影響會否較Delta變種病毒更大，目前言之尚早。

同層12人再檢疫暫無確診

富豪機場酒店日前懷疑出現酒店內感染，一名已打兩針復必泰的36歲印度籍男子（第12,388宗），10月23日前往南非，本月11日抵港，在機場驗出陰性，在富豪機場酒店檢疫至第3日確診，並疑因開房門時不戴口罩或戴氣閥口罩，傳染對面房另一住客（第12,404宗）。衛生署昨公布，據港大全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）發現的排序相似，顯示由南非抵港的印度男子為源頭個案；有關此譜系對公共衛生影響的科學資料仍不足。

衛生署又稱，已安排本月11至14日曾入住富豪機場酒店、住上述兩宗個案左右相連3間房的12名住客到竹篙灣檢疫多14日，暫未有相關確診。

據世衛資料，B.1.1.529於本月才發現，日前被列入「正開展進一步監測的病毒株」。除本港兩宗，英國《衛報》報道，首宗感染B.1.1.529病例於11月11日在博茨瓦納發現，該國至今共發現3宗個案，與之相鄰的南非發現6宗。

非洲本月現首例 世衛列「正監測」

倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）在Twitter表示，雖然目前發現的B.1.1.529個案不多，但該病毒株S蛋白有32處基因突變，包括N501Y等，亦有在其他變異株曾發現的P681H和N679K等突變，形容情况恐怖，要密切監察。不過，他亦指B.1.1.529最終也可能演變成傳播力不太高的病毒。

《衛報》引述英國劍橋大學臨牀微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）稱，B.1.1.529其中兩處突變會增加病毒傳染性及降低抗體識別病毒能力。倫敦大學學院基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）稱，該病毒株的大量突變顯然是在「單次爆發」（single burst）中積累，表明它可能是在免疫系統較弱的人（例如可能是未經治療的愛滋病患者）慢性感染過程中演化而來。他說現很難預測其傳染性。

（新冠疫情）