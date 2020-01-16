通關「進展好」未有期 港康碼將駁安心出行 李家超：內地指具條件 港澳辦：設專項工作組

明報記者

國務院港澳辦昨公布，第二次對接會議就通關具體事宜深入交換意見，並決定成立專項工作局「具體對接有關工作」；會議組為國際及內地疫情形勢嚴峻複雜，內地及香港要堅守「外防輸入、內防反彈」，為通關創造有利條件。

李家超昨返港後稱，出席會議的內地官員包括港澳辦副主任黃柳權、中聯辦副主任尹宗華、國家衛健委專家，以及海關總署、民航局、移民局、廣東省、深圳市及珠海市政府代表。他引述黃柳權稱，自首次對接會後，特區及中央保持聯繫，強化不少措施，中央肯定特區政府的工作；國家衛健委專家匯報在港實地考察，形容會議氣氛積極正面，內地專家認為香港基本上已具備通關條件。

設工作組研兩地健康碼接駁

李又稱，港府將推出香港健康碼、口岸流程方案、人手配置、兩地合作機制、協助排查風險者機制等；內地及香港同意成立「專班」（專項工作組），重點研究香港健康碼及內地健康碼的對接、轉碼及運用問題，另會研究口岸管理、雙方聯防聯控管理機制。

熔斷機制「要清晰」 李未言細節

被問通關日期，李家超稱各界熱切期盼通關，坊間提出不同日子，「希望大家明白是有一個過程，通關是一件大事」，實際日子待有決定才公布。他回應本港輸入最新變種病毒（見另稿）時稱，香港要保持沒有本地個案、「確保感染少之又少」，才可讓通關條件繼續存在。他說會議曾商討熔斷機制，共識是機制要有清晰標準及可操作；通關初期會實行配額制，實際操作、兩個口岸的分配、配額量等仍在探討。

港康碼實名制 料下月初上架

創新及科技局長薛永恒說，港康碼系統已完成開發，正作線上測試，預期12月初上架供試用，下周會詳細介紹。李家超補充，初步構思港康碼將配合安心出行，「一定會是實名制」，會讓使用者過去行蹤與安心出行對接。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，目前安心出行可讓用家瀏覽自己的出行紀錄，他估計將來安心出行會出更新版本，讓用家「打包」紀錄後輸出，自動跳到港康碼平台並上載紀錄。他預料屆時港康碼會要求用家提供自行填寫的健康申報表、針卡、核酸檢測紀錄及安心出行紀錄，當用家用港康碼到內地過關，港康碼就會和粵康碼對接。

研「高暴露風險者」兩日一檢

陳肇始稱守好國家「南大門」

食物及衛生局長陳肇始表示，現正研究高暴露風險者縮短至兩日一檢，進一步減低輸入風險；她沒交代誰屬高暴露風險。港府上月起為「清零」，陸續要求機場特定群組人員、北大嶼山醫院香港感染控制中心處理確診病人的人員等，每3日一檢。

陳稱必須守好國家「南大門」，確保通關不會為國家帶來額外風險，目標是一旦在通關後出現本地個案，有足夠能力用最快速度盡量防感染、防反彈。

（新冠疫情）

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