李國章年底約滿 監警主席王沛詩或掌港大校委會

據悉王接任人選之一 教局：適時公布

王沛詩身兼不同公職，包括最低工資委員會主席、財務匯報檢討委員團召集人、醫院管理局成員，曾任平機會委員、香港演藝學院校董會成員等。她今年接任監警會，首次以主席身分見傳媒時，她開場發言約5分鐘後離開，未回應如何維持監警會公開透明和向公眾負責的原則、如何評價目前的警民關係。她發言稱，若充分證據證實個別警員有過失定當指出，若有人濫用機制，會保護警員免受惡意攻擊。

警方早前制定了前線指揮官「應做和不應做」事項列表，以減低大規模驅散行動及使用低殺傷力武力時可能出現的風險。王沛詩9月一次監警會會議後，被問及警方是否應公開列表及對此事的態度，她說要全盤考慮，「大家好奇（想）知是一回事，但如果執法機構公開的話，對市民公眾利益有無打擊，要搞清楚先，看警方如何回應」。

廖長江妻子 去年獲委港大校委

王沛詩2020年3月獲委任為港大校委，其間校委會主席李國章率領港大最高權力架構處理不少風波。港大學生會評議會今年7月通過議案「感激」七一刺警疑犯，校委會勒令禁止開會學生入校及便用設施，李國章9月稱6名學生不可回校。2020年7月，校委會表決解僱港大法律系副教授戴耀廷，未接納教委會結論；同年通過任命申作軍及宮鵬為副校長，當時外界對申作軍是否黨委仍存有疑慮。李國章任內經歷兩名校長，前校長馬斐森2017年辭職，馬斐森稱李國章沒挽留；而現任校長張翔，遴選時已獲李國章力挺，張翔獲提早續約任期至2028年，獲李國章盛讚應對危機時展現出實力及韌性。