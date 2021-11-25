唱片業歡迎修訂 創作人憂誤墮法網

晴天林：題材敏感鬧特首唔作咁多

香港唱片商會會長林錫堅表示，歡迎政府重新就修訂版權條例諮詢，因現時本港版權條例落後世界，對唱片業界保護不足，又稱網上翻唱要經版權持有人允許，做法合理，「如果創作作品可被人任意用，會無人肯創作」。

音樂創作人晴天林過去經常二次創作流行曲諷刺時弊，他上周發布最新作品《北角野豬之心》，改編自樂隊Dear Jane《聖馬力諾之心》。改編歌詞道：「你是個怕豬的人，為何亂殺牲，來訓斥世人，往後會更激憤，人類太多不正常，狂傲自我太誇張，而命運讓我心傷。」

政府修例建議戲仿、諷刺、評論時事等豁免，翻唱歌曲則不在豁免之列。晴天林認為存在灰色地帶，「例如對制度不滿，寫了一首歌鬧他，改歌詞鬧特首，是否當作評論？」他認為立法帶來寒蟬效應，創作空間將收窄，「題材敏感鬧特首，唔作咁多」。被問往後會否不再翻唱，他說無先例可援，立法後會「睇定啲先」。對於政府稱不會繞過版權擁有人檢控侵權人，他說仍會擔憂，「都會怕會否過一兩年『特事特辦』」。

高登音樂台關注「諷刺」定義，質疑會否只豁免諷刺民生作品，但不准諷刺政權，「作品諷刺政權被外國勢力攻擊後一蹶不振，是否仍被視作諷刺獲豁免？」音樂台早前將熱播歌曲《跌嘢唔好搵》改為《墮海唔好搵》，遭立會議員梁美芬批評後下架，該台指政權對諷刺範圍或收得很窄，又稱該作品無提人名和事件，只提及跌了電話，已有政治人物對號入座、捕風捉影，「我還有什麼可跟你討論，這是扼殺創作空間」。

黃照達：再添紅線扼殺創作

浸大視覺藝術院助理教授、漫畫家黃照達表示，修訂版權條例新增戲仿、諷刺、評論時事等可豁免，但界線及解釋權不清，「我覺得那是評論時事，但你覺得只是搞笑」，加上社會現對司法制度及政府缺乏信心，令創作人有顧忌及減少出品。他稱國安法已為創作界劃下模糊紅線，政府現再添另一條，只會令人更不敢創作，內容趨向單一。