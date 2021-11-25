版權修例重推 准諷刺不豁免改詞 何謂諷刺未定義 政府：不寫明最佳 有爭議上法庭

今起公眾諮詢3月 2014年拉布撤回

是次修訂以2014年草案為基礎

政府2011年曾提交修訂條例草案，當時二次創作或翻唱作品未獲豁免，當年建議政府可繞過版權持有人檢控，被坊間稱為「網絡廿三條」，草案最終未能在當年立法會會期內審議。至2014年，政府再將草案交立法會，將戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等納入豁免，但翻唱、改詞不獲豁免，當時民主派持續在立法會拉布，到2016年4月，立法會經歷多次流會，最終政府撤回條例。

涵蓋任何電子傳送模式 發布平台負有限責任

政府昨日就修例展開為期3個月公眾諮詢至明年2月23日。諮詢文件以2014年條例草案為基礎，提出五大立法建議，包括新增「公平處理豁免」，涵蓋為「戲仿、諷刺、營造滑稽和模仿」、「評論時事」，及「引用」目的使用版權作品。此外，政府建議賦予版權擁有人「科技中立」的專有傳播權利，確保他們的作品以任何電子傳送模式向公眾傳播都得到保護，並就侵權行為訂定法律責任。政府亦建議增訂「安全港」條文，和增訂兩項法定因素，供法庭考慮是否判予額外損害賠償（見表）。

政府並沒有為「戲仿、諷刺、營造滑稽和模仿」等字眼下定義。知識產權署長黃福來稱，政府曾在2013年諮詢幾個月，至2014年提交法案，其間已考慮很多，政府認為不在法例寫明定義是「最佳做法」。他說，「會看正常一般涵義，正常common sense（常理）的做法，但如果真的有人不同意，便要訴訟，法庭會就事件如何通過案例澄清，會看字典上是如何解釋，當時脈絡是什麼情况。」

稱「絕對不會」繞過版權人提控

此外，「認真翻唱歌曲」沒有納入豁免。黃福來稱，翻唱或自彈自唱要視乎目的為何，若純粹侵用別人作品演唱，然後公開放上網站，技術上可能真的侵犯他人私人經濟權利。不過，他說翻唱常見，可能版權擁有人默許，或經串流平台攤分利益，因此政府看不到有特別理由要透過法律形式處理。被問政府會否繞過版權擁有人提出檢控，黃福來強調「絕對不會」，若版權擁有人不追究責任，連最重要證明侵權的元素也沒有。

邱騰華：現階段沒有因應國安法的修訂

政府諮詢文件未有提及國家安全相關內容。商務及經濟局長邱騰華說，《港區國安法》訂立，有清晰範圍，任何違反國安的事，國安法可處理；政府審視所有條例時，如有需要可能就國安法加入適當條文。他續稱，政府今次討論版權法，現階段看不到有任何修訂需要因應國安法作出，至於諮詢期間有無其他意見提出，他稱不排除。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，修訂版權條例糾纏約10年，令本港在版權保障上落後其他地區，本港文化創意產業不斷萎縮，其中一個原因就是知識產權無法得到充分保障，因此他歡迎政府再提出修例，認為長遠有助保護創作人利益，而且今次設數項豁免，相信已保障了表達空間。

馬逢國已參選立法會選委會界別，該界別有51名候選人，名單詳見立法會選舉網站。

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