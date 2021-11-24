檢疫酒店年內六播疫 何栢良促設專組應對

稱防疫要求不透明 監管宜參考食肆

本港自年初最少有6宗涉檢疫酒店內交叉感染的個案，當中4宗疑因染疫者噴出帶病毒的空氣，經走廊傳入其他住客房間，令後者受感染，其中有兩宗個案是在本月發現，包括東涌福朋喜來登酒店一名住客常在房內用單車機做運動，疑因此噴出帶病毒空氣，經擾流效應透過走廊傳給鄰房住客。另一宗是富豪機場酒店疑有住客開房門時戴有氣閥口罩或沒戴口罩，在走廊噴出帶病毒的空氣，因走廊空氣不流通，傳染對面房住客，機電署其後建議酒店在該層6處增加空氣清新機。

本報昨向食物及衛生局查詢對檢疫酒店走廊通風的要求、走廊通風是否遴選檢疫酒店準則，以及有否巡查檢疫酒店走廊通風情况等，至截稿前沒回應。

何栢良回覆本報稱，除了機場，檢疫酒店是外防輸入最重要一環，而檢疫酒店走廊空氣不流通問題已說了近一年，他認為政府對檢疫酒店的要求不透明，外界無從得知政府有否監管、如何監管，而檢疫酒店執行亦不到位，令檢疫酒店內交叉感染事件接二連三出現。他說，政府要求食肆裝空氣清新機，需工程師發證書證明合格，對檢疫酒店的監管亦應參考食肆做法，政府應成立專責小組統籌，並提供合資格工程師名單，支援檢疫酒店安裝足夠的空氣清新機等設施。

（新冠疫情）