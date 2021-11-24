中港明再商通關 包括熔斷機制

接種率達七成 比預計遲兩月

本港新冠疫苗接種計劃推出9個月，至昨有4,713,454人打首針，接種率按合資格人口計算，終達七成。公務員事務局長聶德權於7月曾預計9月底接種率可達七成，結果遲了兩個月才達標，他昨在facebook表示，「雖然七成接種率較我們預期的來遲了，但對香港來說也是重要的標誌。」林鄭月娥昨稱需不斷為通關創造條件，包括早日與海外地方免檢疫往來，接種率需大幅提升，呼籲未接種疫苗的市民履行公民責任，讓社會早日恢復正常。她又稱，若學生接種率理想，學校可早日恢復全日上課、正常課外及社交活動。

首次兩地防疫工作對接會議於9月26日在深圳舉行，林鄭月娥昨表示已收到港澳辦通知，第二次會議於明日舉行，形容是「非常正面」的信息。她說，因本港每日有人從海外回來，而海外疫情仍非常嚴峻，即使本港執行嚴格「外防輸入」措施，亦難保有「走漏」個案，因此熔斷機制必須存在；但由於本港地方相對內地來說很小，相信日後熔斷機制很難再分區，「是否在銅鑼灣區如果有一宗個案就『熔斷』？這都是要商談的細節」。她說現時爭取是「通關」愈快愈好，屆時會有序進行，不會說一「通關」，所有本港和內地的關口包括機場、陸路口岸也一次過重開，亦肯定會有配額制。

澳門昨起放寬港人入境限制，由須持有24小時無染疫證明，放寬至72小時無染疫證明。港人或過去14日內到港的人，赴澳門後仍須隔離14天。

國家衛健委創科局商「香港健康碼」設計

另外，內地疫情防控專家團昨最後一日在港考察，早上分別到訪社區藥房及私家診所，隨後到小西灣漢華中學，了解學校的上課安排、接種疫苗及檢測要求等；下午考察中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，了解市民接種疫苗。訪港期間，國家衛健委大數據辦公室與創科局等本港部門開會，深入討論「香港健康碼」系統的設計、運作及資訊保安，以及「香港健康碼」與「粵康碼」的對接準備。

林健鋒冀釐清觸發熔斷定義

林健鋒表示，早日落實通關是各界共同願望，盼政府與內地釐清觸發熔斷機制的個案定義及條件，是否只限於源頭不明的本地個案，以及社區出現明確的傳播信號、出現「復陽」個案的具體處理。

（新冠疫情）