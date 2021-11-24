食肆消遣場所12‧9起須掃安心 未提長幼殘疾豁免 失明人會：災難

包健身中心美容院戲院酒店等

政府昨宣布維持大部分現行社交距離措施兩周，並將郵輪公海遊的人數上限，由現時「可容納人數」的50%，上調至75%。發言人又預告下一輪社交距離措施將有改動，由12月9日起，所有受第599F章規管的處所，全部要強制用安心出行，包括食肆、戲院、健身中心、美容院、主題公園、博物館、酒店等（見表）。

政府上月公布本月初起所有政府場地要強制用安心出行時，表明12歲以下和65歲或以上者，以及使用安心出行有困難的殘疾者等可獲豁免，容許改為「填紙仔」，惟措施落實時出現混亂。政府昨未有公布表列處所是否亦有類似豁免，亦未有提及若違反相關要求，處所負責人及顧客分別有何罰則。本報就此向食衛局查詢，至截稿前未獲回應。

嘆「沒本事用」 視障者憂外出受限

香港失明人互聯會總幹事盛李廉表示，不少視障者聽到消息後都非常擔心。他說，正常社交生活有助視障者維持身心健康，但進入指定處所和食肆都要用安心出行，為視障者外出帶來更多限制，擔心有人會因此留在家，批評新措施是「災難」。

政府未交代會否為殘疾者提供豁免，盛李廉嘆說「我們沒有本事用（安心出行）」。他說，視障者使用安心出行要經過重重難關，例如要將二維碼對準手機顯示的框內，或徒手感覺二維碼張貼位置，「健全人士可能覺得在入口處貼大量二維碼很方便，但視障人士會因此摸得很混亂」。即使可填紙仔，他說視障者要拜託他人代填，憂不法之徒假冒工作人員，「視障人士有時連買東西都被人找錯錢」。

美容界稱未諮詢 健身界料失三成客

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，政府事前未有諮詢業界，他一直以為只有食肆才會全面強制用安心出行，昨日看新聞才知道所有受規管處所都要強制用。他說，現時約20%至25%顧客會選擇填紙仔，強制用安心出行定會有顧客流失，而現時填紙仔的較多是65歲或以上顧客，他希望政府一視同仁，對表列處所的65歲或以上顧客給予豁免，以盡量減少顧客流失，「救得一個（顧客）就一個」。

健身中心負責人柯尊鼎說，現時約一半顧客用安心出行、一半填紙仔，他估計強制用安心出行後會有顧客寧願不到健身中心，預計會流失三成顧客，且部分人原本報讀了課程，或要求退錢，「政府是否負責這些損失？相信不會」。

民主黨憂一刀切打擊各行業

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，以本港目前的疫情，再收緊強制措施並不合理，即使是為了和內地通關，內地主要關注的都是要除口罩的場所，質疑是否有必要一刀切要求所有表列處所強制用安心出行，擔心會更擾民和打擊各行各業生意。他又說，政府應盡快公布執行細節，而長者、小童和殘疾者等應獲豁免。

明報記者

（新冠疫情）

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