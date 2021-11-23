內地專家訪檢疫酒店檢測中心 何栢良料快有通關消息

內地疫情防控專家團上周六起在港考察4天，港澳辦交流司副司長劉文達、國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華等專家團成員，在衛生防護中心傳染病處主任張竹君陪同下，昨早首先到灣仔帝盛酒店，約半小時後到訪梁顯利油麻地社區檢測中心，各人進場前均使用「安心出行」，華大基因旗下華昇診斷中心的董事長胡定旭在場迎接。專家團其後轉往位於大埔的華大基因實驗室，了解運作及聽取有關本港最新病毒檢測能力的簡報，約一小時後離開。

昨亦訪華大基因碼頭天水圍醫院

專家團下午前往葵青貨櫃碼頭，考察碼頭貨物運作流程及聽取防疫措施，包括對高風險及高暴露碼頭前線人員的管理和檢測安排；約4時到達天水圍醫院，食衛局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞在場迎接，約一小時後到天水圍（天業路）社區健康中心，專家團在醫院聽取醫管局人員介紹在公立醫院急症室的分流及應診安排，以及一旦病毒在社區範圍傳播時須採取的應變計劃。

何料內地或要求完善3點

港大專家何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》被問到通關進展，他認為內地專家組來港考察，「相信真的是好消息，（通關）就應該好快來到」。他估計，香港大致上已經符合內地要求，估計內地或針對3點要求香港完善，一是香港對於從外國來港者的風險組別框架除了把新西蘭從低風險提升到中風險B組外，在4個月以來沒更新過，內地或要求港府將風險組別框架科學化；二是針對機組人員來港檢疫安排，內地或許需要香港檢視；三是兒童接種率問題，內地或期望本港3至11歲小童愈早開展接種新冠疫苗愈好。

（新冠疫情）