袁國勇：開門一半時間沒戴罩 機場酒店患者戴「自私」口罩傳染對面房

疑被傳染的62歲中國籍男子（第12,404宗）本月10日由加拿大抵港後入住富豪機場酒店5111號房檢疫。36歲印度籍男子（第12,388宗）翌日由南非抵港，入住同層斜對面5112號房，他檢疫第3日、本月13日檢測呈陽性，病毒數值為18，即病毒量高。5日後即11月18日，62歲男子在檢疫第9日亦呈陽性，病毒數值為19至20。

兩人本月11至14日同時入住，亦驗出N501Y變種病毒株，衛生防護中心上周五隨即與機電署及屋宇署調查，在兩人房間及走廊共用位置抽取87個環境樣本，25個呈陽性，來自兩房間例如梳化、枱櫈、洗手間渠道，走廊樣本則呈陰性。

氣閥罩不能過濾噴出空氣

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚視察後表示，相信源頭為5112號房，該男病人戴氣閥口罩，「是幾自私的口罩」，噴出的空氣不能被過濾，以致透過空氣將病毒噴出，尤其當他開門取餐或倒垃圾，可令帶病毒空氣由房間散播到走廊。袁說患者承認開門時一半時間沒戴口罩，5111號房住客則有戴口罩。

袁指出，有關檢疫房間屬負壓，但仍有三分之一空氣因擾流效應流出走廊，且涉事兩房外空氣「非常靜止，無咩移動」，意味帶病毒空氣會逗留非常長時間，加上該層有150間房，卻僅有兩部空氣清新機。他雖不排除其他可能，但相信經物件、接觸傳播機率很低，有理由相信是經空氣傳播。

袁國勇勸所有人勿用氣閥口罩，尤其外地返港者，海關、衛生署及酒店職員見人用氣閥口罩，應要求換上外科口罩。他又建議酒店加強鮮風供應，涉事酒店事後已增加，機電署建議在該層6處增空氣清新機。他說該酒店需改善房間空氣抽送，酒店1999年落成，要求可能較低，現每秒空氣抽送只有10至11公升，未及目前法例要求的每秒18公升。

涉事走廊28住客 21人已返社區

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信本月11日至14日有傳播，其間涉事走廊共28名住客，7人仍在檢疫，21人已返社區，已聯絡他們檢測。中心要求涉事兩房左右3間房、共12間房的住客，由最後一日逗留酒店起計額外強制檢疫14日。

本港昨新增3宗輸入個案，均驗出L452R變種病毒株，包括菲律賓及印尼抵港的外傭，分別已打兩針復必泰或一針強生疫苗。美國抵港的23歲男病人因潛伏期曾住愉景灣旭暉閣，大廈前晚被圍封強制檢測，沒發現確診。

（新冠疫情）