12至17歲下周四起可打科興 劉宇隆：青年接種率逾九成料可全面復課

現63中學已全校全日上課

按教育局最新數據，截至本月4日全港59%中學（299間）已申請恢復全日面授課堂，當中217間中學申請部分級別全日上課；其餘82間申請全校全日上課，其中有63間中學已開始有關安排。

學校可特別預約接種中心

政府昨日公布，12月2日上午9時起，12至17歲青少年可透過新冠疫苗專題網站預約到社區疫苗接種中心打疫苗；也可在11月26日（周五）起致電學生健康服務熱線，預約到衛生署的5間學生健康服務中心接種；或到提供科興接種的私家診所預約。此外，政府也會提供特別接種途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務，教育局會於本周內致函學校交代。

校長稱家長憂復必泰副作用「期待科興」

接種率有望增至九成

創知中學校長黃晶榕說，該校約七成半學生已接種疫苗，惟個別級別接種率較低，例如中一級只有六成左右。他說，初中生打針與否多由家長決定，數月前復必泰疫苗接種年齡降至12歲，但有家長向他反映「對科興有些期待」，不時問青少年何時可打科興疫苗；亦有家長擔心子女接種復必泰疫苗或出現心肌炎等副作用，令他們不敢讓子女打針。他估計當局准青少年接種科興疫苗後，該校學生接種率有機會達九成。

該校上月初起全校恢復全日面授課堂，黃晶榕說為鼓勵學生接種疫苗，校方現只准已打針學生參與課外活動，而該校擬接種第三針科興疫苗的教師將陪同學生打針，讓他們感安心。他說，部分中一生尚未達12歲、不符資格打針，冀當局檢討門檻，例如改以年級而非年齡劃線，免同一級別有學生未能打針。

私人執業兒科專科醫生繆定逸表示，部分有嚴重呼吸道問題、嚴重哮喘等長期病的兒童因不想接種疫苗有副作用，正等待打科興，但另有人已等不了，見父母打復必泰無大礙，已打了復必泰，最近則有幾歲兒童的家長表示傾向打科興，因為技術較成熟。

劉：研皮內注射科興 最小4歲

劉宇隆昨日在新城電台《財知大道》中提到，目前七成多12至19歲群組接種了第一針新冠疫苗，他稱剩下約三成人「可能全部都等科興」，「好多學校都是欠幾十個未打針，不能全面復課，他們都好開心，終於有選擇了」。

劉宇隆又稱，上周末在疫苗接種中心開展其研究，為幼兒生、小學生及中學生嘗試皮內注射科興疫苗，年紀最小的是一個4歲女童，部分參與研究者為6至7歲的男童。他指根據以前接種滅活流感疫苗經驗，以皮內注射五分之一劑量疫苗，抗體反應已等於全劑肌肉注射，相信如把全劑分量的科興疫苗注射到皮內，抗體T細胞的反應會「好好多」。他盼在明年1月開展新學期時，已經累計足夠經驗，開展為小學生接種科興疫苗。

明報記者

（新冠疫情）

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