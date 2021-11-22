港島東3建制候選人擺街站 同促通關 吳秋北倡建與健康碼互認機制

潘焯鴻贊成通關 稱不等於要犧牲私隱

民建聯候選人梁熙亦設街站收集簽名要求通關，他稱要求政府安全有序地與內地通關，但所有過關者都須做核酸檢測，陰性才能通關。他認為通關可分兩階段，首階段有配額，先讓有家庭因素如紅白二事、個人健康問題而回港就醫者，以及商務原因者；次階段才全面通關。

新民黨廖添誠稱，現時首要與內地通關，香港要提升檢疫措施，如安心出行的功能。他說，現因要使用安心出行，長者進入公共設施如街市有困難，建議社署以長者卡資料為長者製作二維碼進入公共設施。至於是否要先分類別提供配額通關，他稱可以研究，但若要便民就不應只限數類人才能過關。

被問到安心出行需否加入追蹤功能，吳秋北稱健康碼應可追蹤，至於是否在香港也需追蹤，他說「兩地系統可以互通」。廖添誠稱使用追蹤功能要以自願為基礎，如連現時安心覆蓋面都未夠大，追蹤功能效果亦有限。梁熙則認為，如政府建議將安心的資料轉為通關需要的紀錄，可支持安心出行有追蹤功能，指其原則是任何安排都是為配合內地防疫要求，有助通關。

潘焯鴻認為，通關不等於犧牲港人私隱，過境後用內地健康碼，但不應將安心出行升級至與內地健康碼相同；香港是國際城市，也要與國際通關，不應為了與內地通關就收緊外國入境。

（立法會選舉）