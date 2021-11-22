9選委界特意設fb 兩人讚好追蹤破百

孫東10號設專頁 至今1人讚好

除上述4人，其他為選舉而開設fb專頁的還包括勞聯主席林振昇、基本法推廣督導委員會委員李浩然、學者周文港及孫東，以及報稱為電工的刁勝洪。9人的fb專頁，全部於10月31日或之後、即立法會選舉提名期已展開後才設立。各專頁的網民讚好或追蹤數目少，至昨晚只有林振昇、蔡永強兩人「破百」，分別有154人及114人追蹤，其他人被關注或讚好數字只得數十；孫東自本月10日開設的「孫東教授」專頁，至今僅1人讚好。

帖文內容方面，孫東和洪雯都只上載參選宣言、競選單張的圖片。部分候選人則不時上載選舉活動、或介紹自己的相片或短片，如不為公眾熟悉的刁勝洪，前日上載到新界社團聯會出席候選人見面會的活動，日前上載與義工到劏房進行改善電力安全工作，另上載過大牌檔餐廳餐牌相片，形容「基層工友百上加斤」。

李浩然自本月9日開設專頁至今發出約6個帖文，除參選宣言、傳媒訪問外，亦有提及他的背景經歷，包括10多年前在貴州息烽縣當了4年縣長助理，形容經歷難得，體會到從政者行使權利時絕不能忘記人文關懷等。而江玉歡除上載政綱及傳媒報道外，亦有短片介紹其成長經歷。

（立法會選舉）