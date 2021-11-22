地址多留辦公室會址 屠海鳴填郵政信箱

34人填住宅 包括梁君彥

翻閱未有公開聯絡方法的5名選委會界別候選人地址，孫偉勇和譚岳衡填寫住宅地址；陳沛良、曾瀞漪，林順潮都以各自公司為地址，即分別是中國太平保險（香港）、鳳凰衛視及希瑪眼科。

至於同樣沒有公開聯繫方法的功能界別候選人，如會計界翁健、地產及建造界龍漢標，分別以住宅及地產建設商會為地址。未有申報任何政治聯繫的勞工界候選人李廣宇，地址與香港資訊科技及通訊業行政人員工會等工會的通訊地址一樣。勞工界其他候選人為梁子穎、郭偉强及周小松。

教育界方面，保良局林文燦英文小學校長文詩詠報稱地址為長沙灣一工廠大廈，而該地址同時是旅行公司「深度行旅遊」在旅議會的登記地址。文詩詠回覆查詢稱，參選要公私分別，不想用保良局資源，故不留學校地址，她與旅行社老闆認識，在該處租地址作選舉辦事處。

至於其他教育界候選人，退休中學校長林日豐填寫住宅地址，瑪利灣學校校長林泳施、教聯會副主席朱國強及丁健華的地址都填其學校、所屬團體等的地址。

梁君彥的對手為梁日昌；選委會51名候選人名單詳見立法會選舉網站。

（立法會選舉）