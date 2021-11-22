三成人未供聯絡資料 多選委功能界 電話電郵欠奉 馬嶽：新制下或以為毋須面向公眾

1/3沒留電話 部分選委界陌生難聯絡

政府形容1500人組成的選舉委員會包括社會不同界別、具廣泛代表性，而90議席中有40席「選委會界別」，然而，部分該界別候選人過去不為公眾熟悉，選民想主動聯絡他們或有難度，如中華海外聯誼會理事孫偉勇、眼科醫生林順潮等5人，便未有提供聯絡方法或開設facebook專頁（見圖）。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，選舉候選人理應想爭取曝光，但新選舉制度下，候選人或認為曝光不太重要，甚至只屬「陪跑」，特別是功能界別及新增的選委會界別，議席未必寸土必爭，候選人沒必要極力爭取曝光，毋須面向公眾，因此無需要設渠道與市民溝通。

根據《選舉管理委員會（選舉程序）（選舉委員會）規例》，公眾可於提名期開始後，查閱相關界別分組的提名表格副本，表格其中一欄是填寫「提供給傳媒及公眾的聯絡資料」。本報發現，153名候選人中，沒有提供電話聯絡的有54人。

在功能界別67名候選人中，會計界翁健、地產及建設界龍漢標及趙式浩等27人沒有提供聯絡電話；51名選委會界別候選人中，22人沒有提供。市民或要在選舉事務處公開其候選人簡介時，才有機會找到所需候選人聯絡。

直選5人未填電話

吳秋北：街站會派附號碼卡片

地區直選選民最多，35名直選候選人中，5人沒提供聯絡電話，包括參選港島東的吳秋北、九龍東的胡健華、新界北的沈豪傑、九龍中的譚香文及楊永杰。沈豪傑及譚香文分別是元朗及黃大仙區議員，公眾可透過區議會網頁找到其聯絡方法。胡健華報稱是物業管理行政顧問，他沒留下任何聯絡資料，記者只能在政府上周五刊憲公布的有效提名公告，找到其報稱的九龍灣地址。

工聯會會長吳秋北沒在提名表格留下聯絡方法，而他有設fb專頁，相信公眾可循此途徑與他聯絡。吳秋北回覆本報查詢表示，他非常重視與市民的交流，特別是面對面聽意見，競選期間在港島東各處設街站，會派發附有其電話號碼、電郵的卡片，又說工聯會在全港設有地區服務處，市民可隨時向他們表達意見。

51人參選的選委會界別中，參考選舉事務處、社交媒體等資料，有5名候選人沒公開聯繫方式，亦未見設fb專頁，分別是交銀國際控股董事長譚岳衡、鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪、希瑪林順潮眼科中心創辦人林順潮、中華海外聯誼會理事孫偉勇及中國太平保險（香港）總經理陳沛良。

選委界5人沒聯繫方式 曾瀞漪稱報名有附電話電郵

5人中，譚岳衡、陳沛良早前參加選委會選舉，根據當時的候選人簡介，兩人有留下電郵。至於另外3人，公眾或要透過其公司或團體間接聯絡。曾瀞漪接受本報查詢時表示，她在工作及競選時一直廣泛地與市民、選民接觸，又堅稱報名時已將電話及電郵資料給選舉事務處，她說若當選，有計劃增加與市民溝通的渠道。

港島東其他候選人為廖添誠、梁熙及潘焯鴻；九龍東其他候選人為鄧家彪、顏汶羽、陳進雄及李嘉欣；新界北其他候選人為劉國勳、張欣宇及曾麗文；九龍中其他候選人為李慧琼。會計界其他候選人為黃俊碩、文思怡及黃宏泰。選委會詳細候選人名單可見立法會選舉網頁。

明報記者

（立法會選舉）

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