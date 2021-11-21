結核菌可潛伏數十年 感染者病發率一成

篩潛伏者需血液干擾素皮膚檢測

結核病病徵包括持續咳嗽、痰中帶血、體重下降、持續發熱、夜間出汗等，間中有病人沒有病徵。結核病可分為兩大類，「開放性」一般被認為具傳染性，「非開放性」不具傳染性。曾接觸傳染性結核病患者亦不一定受感染，縱受感染也不一定發病，主要視乎接觸程度和個人抵抗力；受感染者有一成人會發病，可能出現在數星期、數月、數年，甚至數十年後。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜說，要診斷結核病，一般靠X光檢查，但其限制為只能找出已發病的「開放性」患者；而透過結核菌素皮膚測試、血液干擾素檢測作篩檢，可助找出潛伏性結核病。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，學校一旦出現不同肺結核病個案，須以基因分型測試，調查患者是否同源。他又說，如有家人感染肺結核病，傳染給其他家庭成員的機率較高；但由於生理和免疫系統不同，若5至9歲兒童感染，發病風險相對低，15歲或以上則較高。至於耐多藥結核病患者亦有不同程度，有可能重新感染，入院時須隔離治療。