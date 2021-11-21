40人樂團現確診 學生投訴未即安排檢測 校方指失實：一直嚴遵衛署指引處理

前員工：音樂室窗長關 現確診後未即清潔

基孝中學首宗個案屬耐多藥結核病，患者是校內樂團成員。有該校前員工說，音樂室窗戶長期關上，室內空氣流通欠佳，首宗確診出現後校方沒即時清潔音樂室。

與確診者同座位 中六生：冀檢測校方未理

有讀中六的樂團成員稱，學校在首宗確診後，未即時針對樂團安排檢測，憂慮同團40多人被遺漏。他曾與確診學生在班房共坐同一座位，不滿學校沒回應他希望檢測的訴求。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，管樂會增加空氣傳播風險，吹奏時釋出的氣溶膠（氣霧）比呼吸多3倍。

基孝中學回覆稱投訴人指控失實，校方按衛生署指引清潔消毒，事發後即時封閉患者曾用的課室，停止師生使用等（見上表）；校方亦有安排及鼓勵學生接受X光檢測，如有擔心，均可獲安排檢測。校方強調學校事事以師生健康和安全為重，從不怠慢。

在9月確診的學生L（化名）說，今年8月14日早上咳血，在將軍澳醫院留醫11天後，病因未明下出院；半個月後再到醫院做檢測，確診肺結核。L稱，雖然確診當日已可出院，但要持續半年到診所服用抗癆藥，在家躺了兩周，方再上學。

按衛生署《學校預防及處理結核病指引》，密切接觸者為一般與開放性結核病患者同一課室的學生，或時常接觸的教職員，他們需接受檢查，而檢查只是輔助措施，更重要為注意預防，若有病徵盡早求醫。指引稱學校最重要打開窗保持空氣流通，可按一般衛生程序清潔家具等，定期清洗冷氣機隔塵網。