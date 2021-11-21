基孝兩年5學生肺癆 兩屬抗藥 衛署證現群組毋須停課 專家促再篩檢

校方：5人已返校 衛署沒告知屬群組爆發

聖公會基孝中學（下稱基孝中學）回覆本報查詢稱，2019年至今共有5名學生患上肺結核病，其中3人為「非開放性肺結核病」，即不具傳染性。校方稱，各患病學生已接受適切治療，獲准重返校園學習，處理上完全跟從並配合衛生署指示。被問到該校是否出現群組爆發，校方說衛生署從沒通知該5宗個案是群組爆發，亦沒告知任何一宗的源頭在校內。

衛署：9至10月篩查驗出第5宗 非同群組

衛生署回覆稱，今年上半年校園共出現4宗「個案組群」（見右表），共涉10人，基因分型測試仍在進行；基孝中學組群由4宗個案組成。署方於9月至10月安排該校師生作大規模篩查，找出最新一宗確診非傳染性結核病，初步流行病學調查顯示與其他個案沒關連。署方又稱，由於各學生確診後已立即安排有效治療及放病假，學校毋須停課。至於該校是否出現群組爆發、涉多少宗耐多藥結核病、怎樣跟進各個案、按什麼原則篩檢、有否「漏檢」，署方沒有進一步回覆。

群組4人屬同屆 2019年現首個案

根據基孝中學的家長通告，2019年11月校內出現肺結核病（見右表）。據了解，首宗個案為耐多藥結核病、具傳染性，他是校內樂團成員，與隨後3宗個案為同屆學生。第二宗個案今年4月通報，涉一名中五學生，衛生署早前口頭回覆本報稱該宗是耐多藥結核病個案。第三宗今年7月通報，是一名中五學生，校方沒透露是否具傳染性。

中六生：8月咳血開學日確診 需服藥半年

該校第四宗確診的中六生L（化名）向本報稱，今年8月中開始咳出血塊，檢查半個月後，在9月1日開學日被診斷為具傳染性的肺結核病，但非耐多藥性，須每天到診所服藥，為期半年。

至於最新一宗，學校於本月8日通報家長，一名中二學生患上「非開放性肺結核病」、不具傳染性，經醫生診斷後，當時已出院和可以如常上課，會按療程繼續服藥。

專家：抗藥菌流入社區後果嚴重

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，按本報提供的資料，由於該校首兩宗個案為耐多藥結核病，意味其流行病學關連性強，即使二人確診時間相距近一年半，但發病需時、有潛服期，仍有可能有傳染關係。他說該校結核病呈報數字較全港比率高，估計出現群組爆發，建議重新評估校內師生的風險；如已完成高風險群組篩檢，可進一步為其他群組檢測，甚或擴展至全校。他說，涉及耐藥性結核病不代表傳染性較高，但藥物選擇相對少，治療難度提高，「兩年時間足以令更多地方感染，如將病菌帶入社區，後果會非常嚴重，絕不能掉以輕心」。

校方稱有個案不具傳染性 梁子超：應稱「較低」

梁子超稱，即使全校檢測也「無用」。他解釋，部分人或未發病，如檢測時正值潛伏期，檢測結果或是假陰性；加上患者未必發病，形容全校檢測不符成本效益。他建議按確診個案傳染性來判斷檢測需要，一般應尋找「暴露風險」高的密切接觸者做檢測。對於校方稱個別個案不具傳染性，他說沒有不具傳染性的結核病，可稱為「傳染性較低」。

明報記者

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