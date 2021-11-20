票站輪候時間網上公布

繼9月舉行的選舉委員會選舉後，立法會選舉將再次使用電子選民登記系統。馮驊表示，選民向職員出示身分證後，職員會核對容貌以確認身分，再用平板電腦掃描身分證，確認為已登記選民及應獲發的選票類別。若投票當日出現連線問題，馮驊說會改用紙本選民登記冊，但亦會掃描選民的身分證，確保不會重複投票。因應改用電子系統發選票，投票時間將縮短1小時，改由早上8時半至晚上10時半。

今次選舉將設「關愛隊」供70歲或以上、孕婦及傷殘者使用。馮驊說，若沒有人需要使用「關愛隊」，亦會供其他選民使用，以提高效率。

選舉當日將設逾620個一般票站及24個專用票站。馮驊表示，所有票站不設閉路電視，站內使用的裝置沒有人面辨識功能，但點票站將安裝攝錄設施；而竹篙灣檢疫中心將設置票站。選舉事務處總選舉事務主任翁應輝稱，在檢疫中心接受強制檢疫的選民在投票當日中午前向處方職員遞交資料，便可獲安排投票。

（立法會選舉）