「非建制」候選人尋支持 民主黨回函問立場 包括「立選是否小圈子」「警權是否過大」

涉23條假新聞法明日大嶼等

民主黨人：開放式問題避政治風險

據了解，問卷共6個部分，包括闡述政策立場、點列主要政綱、列出提名人等，所有尋求民主黨或該黨黨員支持的候選人均被要求填妥問卷。針對時事及政策的提問篇幅最長，共有9條問題，涉及《基本法》第23條立法、訂立假新聞法、「明日大嶼」計劃、丁權政策等。民主黨成員稱，未必會邀請黨外候選人面試，以免激起更大影響。

參選港島東的「中科監察」主席潘焯鴻、社福界新思維主席狄志遠確認收到信件。據了解，參選新界東南的蔡明禧、新界西南的劉卓裕亦有尋求民主黨支持。

財政困難 研開源節流

另外，民主黨籌款委員會主席袁海文表示，該黨有財政困難，「2023年就無錢用」，正研究開源節流。據了解，該黨早前召開中委會，曾討論是否縮減對在囚黨友的財政支援，最終會上一致反對，甚至身在海外的元老亦表明不支持。消息稱，立法會前議員胡志偉、尹兆堅和林卓廷，以及前區議員趙家賢均有申請計劃，民主黨根據他們入獄前任職的薪酬，每月按照1/3或1/4的比例，向其家人提供財政支援，每月涉款不足10萬元。該黨正研究其他節流方式，包括縮減秘書處人手。

港島東其他候選人包括吳秋北、廖添誠、梁熙；新界東南其他候選人包括李世榮、林素蔚；社福界其他候選人包括朱麗玲、葉湛溪；新界西南其他候選人包括陳恒鑌、陳穎欣。

（立法會選舉）