倘投票率低是否選制不獲支持 李：有人杯葛

籲積極投票 「別讓反對者成功」

李家超在記者會被問到，最近有學者或政界人士預計投票率會較以往低，是否符合其預期、是否反映市民其實不支持新的選舉制度，他回應說，留意到部分人為自己政治立場而反對新的選舉制度，甚至呼籲別人杯葛選舉，不投票或投白票，稱有關行為屬違法，政府會嚴肅跟進，重申執法部門就此已拘捕3人。

李說明白不同人對選舉制度可有自己想法，但更重要的是，現時的選舉制度有助選出真正為香港解決問題、建設而非破壞的立法會議員。至於政府內部有否為投票率定目標，他未有回應，重申呼籲別人不投票、投廢票屬違法，他呼籲市民積極投票，「不要讓反對的人成功」。

特首林鄭月娥早前提到，政制及內地事務局正與港澳辦等中央部委研究在本港口岸設立票站。李家超表示，有關工作仍在進行，若有決定，會公布詳細安排。

馬嶽：倘投票率低因沒選擇 直選席大減

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，目前只見許智峯公開呼籲投白票，不見大規模杯葛行動，以致可能影響投票率。他分析，若最終投票率低，最大原因應是選民認為沒有選擇，特別是以往民主派參選人佔半數，民主派選民今次並無選擇，而直選議席大減，亦令選民有感選票對實際結果沒有影響，因而投票意欲降低。

（立法會選舉）