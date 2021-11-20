受僱政府 醫衛界劉子進唯一DQ

范鴻齡：曾兼職民處社區主任 身分自然保留

《立法會條例》 第39條規定，任何人如屬於訂明的公職人員，即喪失在選舉中獲提名為候選人的資格及當選為議員的資格。公職人員包括受僱於政府部門或政策局的人，不論該職位屬永久或臨時性質。

范鴻齡昨日表示，對劉子進被DQ感可惜，他認為事件只屬技術問題。他表示，今次事件反映資審委工作認真，對每一名參選人都做了詳盡調查才作決定，代表修訂選舉制度後，有關規定得以落實執行。他認為劉子進仍然年輕，只要有心服務香港，未來一樣可捲土重來。劉子進被DQ後，醫療衛生界有5名候選人角逐，范鴻齡鼓勵選民踴躍投票，選出合適的代表。

其餘153名參選人的資格獲裁定有效，當中35人參加地方直選、67人參選功能界別、51人參選選舉委員會界別。

（立法會選舉）