譚香文曾提光時 資審委准入閘 李家超否認放寬門檻 曾被DQ者：放生扮非清一色

153人入閘 1人DQ

立法會選舉提名期上周五（12日）結束，資審委隨即審查參選人資格。李家超昨早交代審查結果，指劉子進因在政府部門任兼職工作，根據《立法會條例》第39條而喪失資格（見另稿），是唯一被DQ的參選人。

區議員提光時被DQ 李：不能如此比較

參選九龍中的譚香文過去曾發表「光時」口號，被問到資審委是否「走漏眼」讓她通過審查，李家超稱當局會按需要發信要求參選人解釋某些事情，資審委再綜合考慮，包括事件發生的時間及環境、當時所適用的法律、該法律有否追溯期、參選人的解釋是否合理和可信、以往有否類似的審核等，從而判斷參選人是否符合擁護《基本法》、效忠特區的要求，而譚香文獲確認符合資格。

對於是否為免候選人「清一色」而放寬入閘門檻，李家超表示資審委工作認真審慎，「無論個案所涉及的人士是什麼背景，我們也用同一標準、同一把尺去審查他的個案，是一視同仁的」。早前有區議員因曾發布「光時」口號而未能通過宣誓被DQ，李家超被問審查標準是否不一致，他說每宗個案有其獨特的事實和環境，不能如此比較。

通過區議員宣誓 譚：說明資審標準一致

譚香文於9月通過區議員宣誓。她昨日書面回覆查詢稱，對通過資格審查感高興，「說明資審與區議員宣誓的標準是一致的」，形容自己是「民主派成員」，會爭取落實「雙普選」。被問資審委有否發信要求解釋張貼「光時」口號的行為，她沒有回應。

翻查譚香文的facebook專頁，她曾於《港區國安法》生效前，多次於帖文中標註「光時」口號，有關帖文至昨晚仍在；她又於2020年元旦大遊行期間接受《大紀元時報》訪問，呼叫「光時」口號。根據法庭於本年7月對唐英傑案的裁決，「光時」口號可帶有分裂國家的意思。

身在海外的郭天立表示，國安法生效前，他曾在facebook帖文加入「光時」口號，最終成為宣誓不過關的原因之一。他質疑政府的審查標準「說變就變」，認為譚香文因被政權需要，故此獲「放生」通過審查，他形容事件荒謬。

劉兆佳：譚或已保證 願推翻過去立場

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，不認為今次的審查門檻較以往寬鬆，料譚香文在爭取選委提名及資審期間，或已作出確實及鄭重保證，願意推翻過去立場，表明不認同某口號等。他說選委非常謹慎地提名他人，特別是第五界別選委，參選人變相獲那些選委背書。翻查資料，譚香文獲港區人大代表陳曼琪等人提名。

153名參選人成功「入閘」，本報統計他們報稱的政治立場，包括譚香文在內，至少13人（8%）屬「非建制派」。九龍中候選人包括民建聯主席李慧琼、九龍城區議會主席楊永杰。陳曼琪參選選委會界別，該界別共51人候選，名單詳見立法會選舉網站。

明報記者

（立法會選舉）

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