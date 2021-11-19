馬騮山一帶禁餵 市區餵飼食環管

食環：主要負責街道清潔衛生

漁護署回覆稱，今年1至8月有81宗涉及非法餵飼包括野豬等野生動物的檢控個案，2019及2020年則分別有36及38宗。翻查案例，在非指明為禁止餵飼野生動物的地點，包括市區餵飼野生動物或雀鳥，多由食環署發出定額罰款通知書。

食環署發言人稱，餵飼野生動物的規管不屬該署職權範圍，該署主要負責保持街道清潔及環境衛生，市民因餵飼雀鳥或野生動物而弄污公眾地方，食環署可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，向違例者發出1500元定額罰款通知書，自去年10月至今年10月底，署方一共發出約390張有關的定額罰款通知書。

容海恩：執法不善 無助解決問題

新民黨容海恩表示曾接獲有關餵飼猴子、鴿子的投訴，惟食環署或漁護署執法有欠效率，往往要署方職員目擊餵飼才能檢控。對於漁護署擬擴大禁飼野生動物範圍，她認為，假設修例擴大至市區，若署方職員仍是執法不善、人手不足，亦無助解決問題。她建議當局接受市民提供相片或影片作舉報，以加強檢控。容海恩已參選立法會選舉選委會界別，該界別共有51人參選，名單見立法會選舉網站。

經民聯副主席林健鋒建議加強執法及擴大現時禁餵區範圍，並加重違例餵飼者罰款至最高5萬元。林健鋒已參選立法會商界（一）界別，對手是姚逸明。