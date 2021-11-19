狗傷人5年5492宗 野豬31宗

投訴狗滋擾遠超野豬

漁護署沒回應會否同樣採用捕捉及人道毁滅方式處理其他野生動物，重申野豬是有潛在危險的大型野生動物，在市區個別地點聚集及覓食，造成嚴重滋擾，在保障市民安全大前提下，將捕捉及人道毁滅在市區出沒的野豬。

據漁護署提供野豬、狗、牛及猴子傷人或滋擾投訴數字（見表），過去4年及今年截至8月底，不論傷人事件或市民投訴，都以狗最多，2017至今年8月底共有5492宗狗咬人，同期野豬傷人事件累計31宗。投訴流浪狗滋擾個案2017年高峰時達4268宗，今年截至8月底864宗。市民投訴野豬滋擾各年逾700宗，2019及去年破千宗。

梁美寶稱本港於保護野生動物方面落後，近年開始「向文明進發」，如透過絕育處理野豬問題，但如今捕殺市區野豬，是「今日的我打倒昨日的我」。她認為今次政策改變反映政府在動物政策「仍純粹從方便人類管理的角度出發」， 「忽視動物都是生命，他們的生命不應掌握在人類手上」。

市民投訴山頂野豬 申訴專員裁不成立

去年有市民向申訴專員投訴山頂及加列山道屋苑附近常見野豬，申訴專員裁定投訴不成立。申訴專員文件指「山頂區毗鄰屬野豬天然棲息地的郊野公園，難免會有野豬在區內出沒」，又指漁護署已採取行動緩解該區野豬滋擾。