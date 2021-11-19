「新政策無關警受傷」 漁署稱殺野豬非常人道

指野豬管理諮詢小組多同意措施

面對因警員受傷而推新措施的質疑，梁肇輝向本報表示，原已計劃本月或下月初推出，只是剛巧有警員受傷。至於政府高層有否施壓要推新措施，他說：「呢個真係無。」警方沒回應有否向漁護署施壓，稱不評論其他部門政策。

被問上述措施早有計劃，何不開記者會解說，梁肇輝稱早於6月及施政報告後已在兩個立法會事務委員會交代，說明在黑點不再採取絕育，而是「人道處理」。他說曾諮詢野豬管理諮詢小組，會上有不同意見，但並非要有一致意見才推措施。據署方6月向環保事務委員會提交的文件，提到正評估及研究需否修訂指引，將慣常在繁忙市區或公眾地方出沒的野豬納入「人道處理」。

中港海外專家組成 關注組沒獲邀

漁護署昨晚在本報查詢下公開野豬管理諮詢小組名單，小組由本地、內地及海外野生動物保育專家組成，召集人為近日回應殺豬的漁護署助理署長（自然護理）陳堅峰，其餘為野生動物學家艾加里、陸地生態學家侯智恆、保育生物學家宋亦希、獸醫馬伯樂及侯安娜、野生動物學家季偉、 野生動物生態學家Giovanna MASSEI及署方代表。

團體斥無視民怨 籲設冷靜期

野豬關注組幹事黃豪賢稱沒獲邀加入小組，不滿漁護署黑箱作業、缺乏公眾諮詢下急推措施，斥署方在連日民怨沸騰下仍一意孤行，要求漁護署長及食衛局長與動物團體會面商討能否設冷靜期，聆聽及回應民間聲音。他說署方突推政策，「很難令人不聯想警員受傷與野豬人道毁滅政策是無關係」。

「香港動物報」創辦人梁美寶斥前晚殺豬不人道，「市民目擊殺豬，好殘忍，很多人好難過」，促政府尊重生命。

愛協稱倡「先改變人的做法」

愛護動物協會嚴厲反對是次行動，斥署方拒接納反對意見，其發言人昨稱不應用致命方式管理野生動物，曾向署方建議教育市民不應餵野生動物、提高非法餵飼罰則、改善屋苑垃圾管理等，「應先改變人的做法」。

漁護署前晚在深灣道用麻醉槍捕捉並用藥物「人道毁滅」7頭野豬，陳堅峰昨在港台《千禧年代》稱涉3隻雄性及4隻雌性野豬，重約50至170公斤，有4隻曾被搬至港島偏遠郊野公園，重返深灣道。他說該處常有人餵野豬，2018年至今年12次捕捉及搬遷，仍無法解決問題。

「倘情况受控 可再考慮絕育搬遷」

對於黃豪賢批評漁護署以麵包「誘殺」野豬，陳堅峰反駁對方混淆視聽，稱署方非餵野豬，而是捕捉目標野豬，又說世界各地都以獵殺方式處理野豬，署方處理方式「非常人道」。

梁肇輝重申署方接獲不少投訴，並指深灣道約有數十隻野豬，前晚處理7隻，或再到該處行動；如日後整體情况受控，可再考慮絕育、搬遷措施。