岔路剷壆 九巴翻側1死12傷 疑入錯線急轉向出事 死者為乘客

醫管局發言人表示，事故中9女3男傷者送院，其中6人送往威爾斯親王醫院，6人送伊利沙伯醫院。意外釀成1死12傷，事發後一男一女家屬到場認屍。涉事88K線九巴當時由駿景園往大圍。事發分岔路左邊線往九龍及大埔公路，右邊線往大圍，出事後巴士橫卧於左邊行車線上，分岔路分隔石壆有被撞痕迹。

原往大圍 疑入錯往九龍線

事發昨晚約11時15分，警方接報大圍青沙公路有巴士翻側。翻側的巴士車頭及車尾擋風玻璃碎裂，車尾玻璃碎片散落一地，多名乘客一度被困。

10輛救護車先後接報到場救援，受傷乘客先後被救出，部分坐在路邊等候救援。大批警員接報到場拉起封鎖線及調查意外，其間有消防車及救護車在場戒備。九巴多名高層趕往現場了解。

路過司機破窗救人 上層男浴血爆頭

當時駕駛的士經過現場的梁先生表示，經過現場時巴士已翻側，見狀便立即下車，與其他路過的司機合力打爛巴士玻璃，救出乘客。他憶述，當時一邊報警一邊前往救人，見車廂漆黑一片，遂問巴士司機裏面還有否乘客，對方稱仍有人。他進入車廂救人後，見到多名乘客受傷躺在地上，四周滿佈血迹，有女乘客手臂流血，亦有老婦受傷，其中一名坐在巴士上層的年輕男子滿身是血，頭部在車窗外遭夾爆。

同樣駛經現場、下車救人之的士司機何先生形容現場一片混亂。他說被困乘客都很驚慌，「幫完（救人）自己都呆緊」。他懷疑涉事巴士「行錯路」，稱88K路線巴士在此處不應上橋（即往大埔公路行車線）。

民主黨沙田區議員冼卓嵐及周曉嵐表示向死者家屬及傷者致以深切慰問，指近年曾發生多宗嚴重巴士交通意外，政府2018年成立的香港專營巴士服務獨立檢討委員會提出45項改善建議，認為沙田區議會應盡快召開特別會議，並邀請相關部門及巴士公司詳細交代意外原因及落實委員會建議的情况，以釋公眾疑慮。

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