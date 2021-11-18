兩疑復陽個案觸發29處強檢 許樹昌：傳播機率微

中心公布兩宗外地確診懷疑復陽個案，首宗是一名7月及8月在印尼先後打兩針科興的29歲女印傭，她10月15日抵港後檢測陰性，在竹篙灣檢疫期間六度陰性，本月5日完成檢疫後返柴灣新翠花園4座，直至周一（15日）、即抵港第31日檢測結果不確定，其後入院檢測呈陽性，但病毒數值（CT Value）大於30，即病毒量低。她來港前於10月13日在印尼對病毒呈陽性，翌日覆檢陰性，中心正與印尼當局核實結果。

另一名65歲男病人，10月14日在新加坡對檢測呈陽性，10月26日覆檢後呈陰性，兩日後由星抵港。他抵港後檢測呈陰性，在富豪東方酒店檢疫期間四度呈陰性，11月10日完成檢疫後回到香港仔逸港居3座，15日按規定強檢並呈陽性，驗出L452R變異病毒株，但病毒數值同樣大於30。他4月在新加坡曾打兩針莫德納。

包括柴灣街市 迪士尼停業一天

衛生防護中心認為上述兩宗個案與復陽個案脗合，兩人潛伏期在港曾住和到訪的29個地點須強檢，包括漁灣街市、柴灣市政大廈地下及1樓柴灣街市、灣仔入境事務大樓8樓入境事務處等。其中印傭周日（14日）曾到迪士尼樂園，迪士尼昨決定關閉一天，確保相關演藝人員能及早完成檢測。有已預約入場市民到場才知「摸門釘」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，復陽個案會引起傳播的機率「微乎其微」，病毒數值高的個案通常已無傳播性。衛生署表示，上述兩名復陽病人昨未出院；至於復陽個案是否驗出陰性便可出院、有何出院條件，署方僅着本報參考上月更新的出院準則。據政府上月公布更改終止隔離標準，患者出院後須到臨時醫院隔離14日，同時收緊出院條件，患者不論有否病徵，都須相隔至少24小時兩次病毒檢測均呈陰性。

本報問復陽者出院條件

衛署着參考上月收緊標準

本港昨增3宗輸入個案，涉兩男一女，驗出L452R變種病毒株，並已打完兩針復必泰，其中兩人由巴基斯坦經土耳其或阿聯酋來港，另一人由韓國抵港。

（新冠疫情）