因應檢疫 FedEx關閉港機組基地遷人手

運房局回覆稱，一直與航空業界保持緊密溝通，確保往來香港的必要航空貨運服務不受影響，並對潛在公共衛生風險保持高度警覺。該局會密切監察，並在有需要時適當檢討機組人員檢疫安排。

國泰研出外執勤機師「不返港」數月

防疫措施考驗本港航空業，國泰航空昨回應稱，該公司積極研究各方案，並正在諮詢機師參加「短暫延長執勤模式」的意願。機師執勤由香港出發的航班後，須執勤由外地出發的一系列航班，為期兩至四個月。

另外，FedEx昨亦回覆稱，由於全球商業環境不斷改變，以及因應香港檢疫安排，FedEx決定關閉香港的機組人員基地，並遷移機組人員，但本港業務會如常維持，並繼續拓展香港市場。《南華早報》昨引述首席飛行員Robin Sebasco稱，公司內部備忘錄提及香港未有恢復正常社會活動的明確時間表，因應香港將加強對機組人員檢疫要求，FedEx沒足夠人手應對「閉環式」運作，故決定關閉香港基地。同時，FedEx將安排加州奧克蘭團隊接手香港航班。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，相信北半球其他地方會爆疫，各地返港機師獲豁免檢疫可致確診個案進入社區，料未來3個月陸續有來。他指本港現只准高風險群組在接種第二針後半年打第三針，建議提早讓機師打第三針以減感染。

專家：內地促「清零」他國轉「共存」 港連接中外角色陷兩難

中大航空政策研究中心副主任袁志樂表示，香港作為國際航空樞紐中心有兩個角色，分別是連接內地與其他國家，以及連接亞洲城市與國際市場的中轉站，而香港防疫仍「零容忍」，有別其他國家轉向與病毒共存，航空公司和乘客或因此轉到他區，影響香港連接世界的網絡。他舉例，從亞洲往國際市場的競爭大，迪拜、多哈、新加坡、曼谷都是香港對手。不過，他指若本港防疫政策與內地不同步，亦難充當轉接角色，故本港正處兩難。

1/3貨機機師已因國泰個案檢疫 物流協會料聖誕空運成本升三成

香港物流協會會長袁美儀稱，現或有物流公司希望避開在港檢疫而索性搬走基地，據她認知香港約有400多名貨機機師，目前130多人因3名國泰機師確診而檢疫，如真的要求機組人員入境後隔離14日，可動用員工更少，物流成本會大增，機師都未必願飛到港，「真的很擔心，走了生意就難以回頭」。

她又指國泰「以香港為家」，面對苛刻檢疫只能把成本轉移至顧客。她稱國泰有就「短暫延長執勤模式」諮詢她意見，她個人覺得計劃「有少少好笑、荒謬，覺得這個辦法不是這麼理智」。她說，明白國泰用盡辦法，但計劃要求員工久久不能回家，「這個是否真的人道？」她建議機師應可在家檢疫，但須嚴守指引，並應設健康碼追蹤、設手帶防離開檢疫範圍。

袁美儀在港台《千禧年代》估計，因應聖誕是物流旺季，加上物流行業人手問題，料空運成本最少升三成。

（新冠疫情）