內蒙抵港速遞件包裝檢新冠 貨倉樣本檢測陰性 專家：開箱勿摸口鼻

收件人曾接觸包裹員工須驗

衛生防護中心昨日公布，廣東省衛生健康委員會通報，內蒙古自治區在恒常檢測中發現，一份由內地寄往香港的包裹的外包裝，對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港，請香港協助調查和跟進。

衛生防護中心初步得悉該包裹於本月7日由內蒙古寄出，13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。由於該包裹曾留在一個本地物流貨倉，該中心在貨倉採集了環境樣本，檢測全部呈陰性，已建議貨倉營運者注意環境消毒，並要求有可能曾接觸該包裹的人員，以及收件人接受檢測。

防護中心並建議該收件人要檢測，並應時刻注意手部衛生，消毒曾與該包裹接觸的家居表面。本報就此事向淘寶查詢，至截稿前沒回覆。

許樹昌：抽驗冷藏食品較需要

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時內蒙正爆疫，可能是包裝人員咳嗽導致污染貨品包裹，如果其病毒數值（CT Value）很高、介乎30多至40（即病毒量低），都毋須擔心，相信市民經接觸貨品感染的風險不高。他又稱，即使早前有冷藏食品驗出新冠病毒，也沒造成爆發。至於需否抽驗一般貨品有否新冠病毒，他認為抽驗冷藏食品較有需要，但向爆疫地區抽驗來港貨品也可。

內蒙警方稱速遞陸續驗出陽性

內地上周正值「雙11」購物節，多個網購平台均有減價促銷。綜合內地報道，11月15日凌晨，北京市海淀區中關村街道接到通報，指科源社區居民在10月31日收到的一件從內蒙錫林郭勒盟發出的快遞物品包裝檢測結果為陽性。報道指收件人收到快遞後，扔掉快遞外包裝，包裹羊毛衫的無紡布袋則放在家裏。然後，11月13日收件人接到內蒙錫林郭勒盟警方的電話，表示當地陸續檢測到速遞包裹陽性，翌日收件人上報事件，其後海淀區疾控在包裝羊毛衫的無紡布袋上檢測出陽性，收件人一家四口已集中隔離。

北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火，在前日的北京市新冠病毒肺炎疫情防控工作第261場新聞發布會勸喻市民，應謹慎郵購國內有本土疫情報告所在地區的商品。

明報記者

（新冠疫情）

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