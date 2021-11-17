拜登會晤前簽7.8萬億元美基建法案

超過中國 白宮：從實力地位出發

美國之音報道，拜登簽署的價值1萬億美元（約7.8萬億港元）的「基建法案」，要求對美基建增大投資，其中5年內新增約5500億美元投資，用於修建道路、橋樑、港口等交通基礎設施，1100多億美元用於更新和維修橋樑與高速公路。普薩基在法案簽署後表示，這是美國20年來第一次在基建方面投資超過中國。她評價此為美國「從實力地位出發處理美中關係」的關鍵之一。

今年3月19日在美國阿拉斯加的中美高層戰略對話首日，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在開場白，對美國國務卿布林肯和國安顧問蘇利文在內的美方官員強硬表示，美國沒有資格在中國面前說「從實力地位出發」和中國談話。

普薩基承認，對華關稅政策確使本土行業受衝擊，增加了國人生活成本，卻未有產生戰略價值。美國財長耶倫11月初曾透露，會考慮以「互惠方式」降低部分關稅。

商務部國際貿易經濟合作研究院美洲和大洋洲研究所副所長周密對《環球時報》說：「關稅磋商可能會在高層會議之後安排。」