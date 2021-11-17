分析：專家：中止緊張升級 對台立場仍對立

王棟：會晤時間顯「京佔主動權」

央視引述北京大學中美關係專家王棟指出，從會晤時間看，北京是早上8時多，美國在晚上9時，「這反映出此次習拜會北京佔主動權」。王棟說，中美關係由美國單方面定義的時代已經過去，「將來要進入到一個平等相待，在相互尊重、平等相待的基礎上互動，我們形成一個新的範式」。

拜登今年初就任美國總統後曾與習近平兩次通話，第一次是2月11日中國農曆新年當天上午，另一次是北京時間9月10日上午。兩次都是拜登「深夜」與習通話，外交認為這顯示拜登對中國態度的變化。

外交部公共外交諮詢委員會委員阮宗澤則表示：「我們看到中美的外交高層、經貿高層，這種對話、通話的頻率也愈來愈多。這說明美國遇到了愈來愈多的境內外的困難，必須要跟中國對話協商，甚至希望中國來共同應對這些挑戰。」

儘管如此，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，這次習拜會鞏固了拜登政府自阿富汗撤軍以來，中美關係的基本形勢。雖說在氣候變化、阿富汗及貿易問題上，雙方團隊隨後會展開工作層面的討論，也會較深入地探討具體合作，但雙方關係很難說有大改善。

美學者：競爭關係下重定底線

英國廣播公司引述美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗亦指出，這次會晤的主要意圖是「摸清雙方在重大問題上的底線，或者說是在競爭關係下，重新確定底線」。

時殷弘還說，習在會晤中提到「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」等，是大陸對台的最根本立場，而拜登立場表述無變化，也就是仍與中國立場在多方面對立。