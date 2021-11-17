習：如台獨過紅線 將採斷然措施 視像會晤逾3小時 拜登：反對單方面破壞台海穩定

習提相處三原則四優先 指美有人圖「以台制華」

習拜會分為上下兩場，中間休息15分鐘，至中午12時24分會晤結束。中國外交部和白宮網站隨後發出新聞稿，習近平和拜登均表示中美作為世界大國，雙邊關係對兩國和國際有廣泛影響，應該加強溝通合作。習近平向拜登闡述中方戰略意圖，強調中國無意稱霸，並提出中美相處應堅持三大原則及四個優先事項（見表）。拜登則表示雙方要設立「常識的護欄（common-sense guardrails）」，在分歧處清晰坦誠，利益相交之處共同努力。

拜登提港疆藏人權

習：盼對華回理性軌道

雙方談及經貿、台海、氣候、能源等議題，習近平呼籲雙方保持宏觀經濟政策溝通，加強公共衛生等領域合作。拜登亦提到香港、新疆和西藏人權，以及確保自由而開放的印太地區。習近平還稱，希望拜登發揮領導力，推動對華政策回歸理性務實軌道。拜登則稱美國將繼續捍衛自己的利益和價值觀，並與盟友和伙伴一道，推動自由、開放、公平的國際體系。

習：台當局一再圖「倚美謀獨」

台灣問題被認為是今次會晤重頭戲。習近平稱，台海「面臨新一輪緊張」，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，「中方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。拜登表示美國堅持「一個中國」，強烈反對單方面改變台灣現狀或破壞台海和平穩定的行為。新華社引述拜登稱，美國政府不支持「台獨」。

中新社：就記者簽證問題達共識

中新社昨晚指中美會晤前已就媒體問題達成3項共識：一、相互保障常駐記者遵守防疫規定下可正常進出。二、美方承諾為中國記者頒發一年多次入境簽證，並立即啟動程序解決中國記者簽證停留期問題；美國做到這點後，中方亦給予美國駐華記者同等待遇。三、雙方「對等審批」新任常駐記者簽證。

央視旗下公眾號「玉淵譚天」披露，此次會晤雙方都是「1+5」，即除了元首還有5名陪同官員。中方是中共中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅、外交部副部長謝鋒；美方為國務卿布林肯（Antony Blinken）、總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國財長耶倫（Janet Yellen）、白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、白宮國安會中國及台灣事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）。

文章稱，中美今年以來的多次接觸，中國3月「先說清了什麼叫姿態對等」，7月「直接列明了清單」，今次「亮明了底線」，強調「台灣問題的主動權一定在中國」，評價此次會晤是「美國邁出了相互尊重的又一步，這是審好題的開始」，稱相互尊重中美才可能重回談判桌。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676