國泰：機組抵港首3天須留家 每日可外出兩小時

3機師疑德國同酒店感染 曾留宿者檢疫21天

國泰3名染疫貨機機師均曾在德國法蘭克福入住同一所酒店Hyatt Regency Mainz。衛生防護中心表示，日前確診的兩名貨機機師均在11月1日抵達德國法蘭克福，同日入住國泰安排的酒店，兩人聲稱在酒店居住期間沒離開房間，亦沒參與任何聚集活動。其後確診的機師於3日抵達當地，聲稱入住同一酒店期間沒有離開房間，亦沒與另外兩名機師接觸。中心表示，不排除該酒店有群組爆發，已通知德國衛生當局，中心會安排11月1日後曾入住該酒店的機組人員及其他已返港者，接受檢疫直至離開該酒店起計21天為止。

本港昨增6宗輸入個案，另錄得少於5宗初步確診。確診者包括一名36歲男子，他本月11日乘搭航班QR818抵港，檢疫期間驗出陽性，帶有N501Y變異病毒株。他居住青衣藍澄灣5座，大廈前晚被納入強制檢測。

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，貨機機組人員的檢疫安排應與客機看齊，抵港至少檢疫7天才返回社區。他說，復必泰減低傳播風險的成效明顯比科興高，當局應建議高暴露風險者接種復必泰。

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