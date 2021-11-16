對接種率不樂觀 校長：家長保留 稱可返全日學未必是誘因

倡准已接種學生下午參與課外活動

部分中學的新冠疫苗師生接種率均逾七成，可恢復全日課，而因多數小學生未達打針年齡門檻，只能維持半日課。資助小學校長會名譽主席張勇邦說，對於會否有大部分小學生接種、大部分小學可恢復全日課，不感樂觀，稱部分家長始終對疫苗有保留，提供打針誘因重要，但不要太過側重以「全日課」吸引家長，因兩面聲音都有，有人認為學生上半日課更自由，雙職家長則持不同意見。他認為准許已接種的學生下午參與課外活動、制服團隊活動、運動等，誘因更大。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，小學生打針與否取決於父母，情况未必太樂觀，建議專家多加解說科學數據，說明打針的好處。他期望接種年齡下調後可放寬學校防疫措施，容許小學在返全日學事宜上靈活處理，不一定要跟從中學師生七成打針才准返全日的指標。他說現時小學長期返半日，缺少課外活動和輔導，對學生身心發展不理想。

家長盼專家詳細解釋 有稱不考慮科興

大埔區家長教師會聯會會長何主平稱，普遍小學家長對子女打針不抗拒，「大家都知有抗疫需要」，不過部分家長對疫苗副作用感疑慮，故此抱觀望態度，希望專家更詳細解釋，有更「到位」的說法。幼稚園家長陳太稱，暫不考慮讓兒子接種科興疫苗，因「打完跟無打沒有分別」，寧可更注意衛生及清潔。她說目前缺乏有關疫苗對幼兒副作用的資料，若日後可安排幼兒打復必泰，也會再觀察才決定。

（新冠疫情）