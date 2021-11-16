疫苗委會倡滿3歲可打科興 建議同降復必泰門檻 政府：與藥廠跟進降至5歲

稱科興內地施打等數據顯示安全

雖然科興針對兒童的研究未公布第三期臨牀數據，科興早前已向港府提交資料，申請將接種年齡調低至3歲。疫苗顧問專家委員會昨開會審視科興針對兒童的第一、二期臨牀研究數據，以及在中國的現實世界數據、在南非和智利等地的第三期臨牀研究初步數據等，認為科興在3至17歲兒童中有良好的安全性，且與年滿18歲的成年人相比，兒童會產生較高的免疫原性反應，建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲。委員會建議把有關資料交由聯合科學委員會審視，以助釐定接種該疫苗的優先組別。

交科學委會審視 政府：盡快決定

復必泰早前已完成針對5至11歲兒童的第三期臨牀研究，政府上周稱未收到藥廠申請降低接種年齡。顧問專家委員會昨表示得悉已公布的相關臨牀數據，以及於海外獲緊急使用授權的情况，建議政府與復星醫藥跟進降低接種年齡事宜及要求復星提供相關資料。

政府發言人表示，歡迎顧問專家委員會就降低科興適用年齡作建議，待聯合科學委員會審視後，食衛局長會考慮有關建議，並盡快決定。發言人稱，會與復星醫藥跟進降低復必泰接種年齡至5歲的事宜。

何栢良：逐步降年齡 家長更易接受

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，根據科興公布的資料，第一、二期臨牀數據顯示，3至11歲兒童接種後抗體水平理想，3個月後的抗體水平與其他人接種第二針相若；第三期臨牀數據亦顯示疫苗安全，數百名兒童均沒嚴重不良反應。

對於應如何下調接種年齡，何認為本港家長對兒童接種該疫苗很小心，如逐步下降年齡下限，家長接受程度會大一點。他說，雖然兒童染疫後重症率少，但感染後會在家居傳播，疫苗有助減少傳播機率，長遠來說，兒童都要接種疫苗，社會才能復常。

科興數據少 崔俊明料審批跟隨內地

醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在港台《千禧年代》表示，科興針對3至17歲的第一、二期臨牀研究，數據非常少，而不少國家都未有批准5歲以下兒童打疫苗（見表），若香港批准滿3歲打科興，相信是跟隨內地做法。他認為內地有過億3至17歲兒童及青少年打科興，安全性沒問題，惟兒童若打科興，或要用成人劑量。他又認為應同步審批將復必泰接種年齡下限降低，因復必泰較多數據，且若只批准科興降低年齡，兒童沒有選擇。

本港現時接種復必泰的年齡下限為12歲，倘港府批准科興下降年齡下限至3歲，則現時只可選擇復必泰的12歲或以上中小學生，可有多一個選擇；若當局批准科興下降年齡下限至3歲，而復必泰仍未提出5至11歲兒童的申請，則11歲以下兒童只有科興可打。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676