生態評分排第6高於塱原 環署：未見官地樹木遭移除

「重新建立難度」滿分

梅子林及茅坪是12個須優先加強保育地點之一，據當年的立法會文件，以3分為滿分，梅子林及茅坪的生態重要性總評分為2.25分，在12個地點中排名第6，得分高過「塱原及河上鄉」，以及北部都會區發展策略提出要成立濕地保育公園的「拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地」等地（見左圖）。翻查漁護署資料，梅子林及鄰近的茅坪在「天然程度」和「重新建立的難度」兩項目獲得3分滿分，因該處涵蓋原生林地及風水林，且有一道水質清澈的溪流、濱水林地等，都極難或甚至不可能再造。

新自然保育政策設「公私營界別合作」，私營機構可申請在優先保育地點中生態較不易受破壞的部分發展，但發展規模須經政府同意，且須負責長期保育和管理該地點生態較易受破壞的其餘部分。翻查資料，有發展商2005年曾申請在梅子林興建長者屋，政府最終因發展規模過大及可能影響生態等，不建議推行。環保署日前回覆本報查詢時表示，在公私營界別合作計劃下，並沒有接獲有關梅子林和茅坪的申請。

漁署本月上旬曾視察

環保署又稱，漁護署一直定期視察梅子林的環境，留意有否破壞當地環境的非法活動，其他相關政府部門亦會根據其職權範圍即時跟進非法活動；漁護署本月上旬實地調查時，周邊政府土地上的樹木沒有被移除的迹象，漁護署會加強巡視，如發現非法或破壞自然環境的活動，會即時跟進。