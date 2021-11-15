搭茶座天幕 有現場樂隊 營位人均百多元設浴室

營地上周六（13日）在社交媒體稱下午5時至8時會舉辦live band秋季營火晚會，免費入場。記者到場觀察，從大水坑站出發，步行約40分鐘後抵達營地。營地上方是一級級的斜坡，網上資料表示該區為營地的「B區」，當日才啟用，至約中午1時仍未見有人設置帳篷。營地下方有一兩個正施工的鐵棚，棚上貼有印上「營地」字樣的紙張。營地中央有一排5個臨時洗手間和沐浴室，後方有未知通往何處的排水喉。

記者傍晚近6時再到營地，當時約有10個帳篷，營地中央位置有用竹枝搭建的茶座天幕，天幕下的座位均是四人一枱，附近有雪櫃放置可供售賣的飲料。當時有兩名男子在內演奏結他和唱歌，現場職員邀請營友進內欣賞表演，二人演唱《重口味》、《天梯》等歌曲，亦有營友臨時加入唱歌。營地網上專頁顯示，兩名男子為「黑白灰樂團」，樂團社交媒體帳號有近3000名粉絲。

記者向現場職員了解，職員稱可以預訂即日或過夜營位，平日每人收費分別為130元和175元，顧客亦可自備露營套裝或額外付款租借，當中包含煮食用具、睡袋等。據該營地公司Plum Camp網上資料介紹，2人露營套裝518元，4人套裝就收738元。