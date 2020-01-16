「優先保育點」梅子林 收費營地涉違規 大部分地不可做度假營 負責人：村民擁地合辦，點解要申請？

環署：有設施疑佔官地

近日有人在梅子林開設露營營地「PLUM CAMP」，經營者在社交網站介紹該營地為「全港首個梯田式營地」，四面環山，夜晚可看到滿天繁星，又有全港最多植物物種的風水林。本報記者估計營地面積約6000平方米。該營地大部分土地均為私人地。

標榜「全港首梯田式營地」

屬鄉村式發展綠化帶範圍

本報記者上周六到營地觀察，傍晚看到約有10個帳篷。距離營地約10分鐘路程有一條小溪流，水質非常清澈。

規劃署回覆本報查詢時表示，有關營地屬「度假營」，大部分位於「鄉村式發展」範圍內，小部分位於「綠化地帶」內；據馬鞍山分區計劃大綱草圖，在鄉村式發展地帶內，度假營屬不被容許的用途，至於綠化地帶內的部分，度假營亦要先向城規會申請、獲批才可作的用途，但根據紀錄，在有關地點並無規劃許可。

不過，規劃署稱，由於該處未有「發展審批地區圖」（賦予該署執法權力），故規劃監督在上述大綱圖內沒有法定權力執行管制工作。

指土地分屬村民發展商

負責人：經營「活化」廢農地

營地負責人霍小姐昨日對本報表示，自己是梅子林村民，而營地由村民合辦，部分土地由村民持有，部分由發展商持有。她指梅子林交通不便，但政府將該村列為須優先保育地點，發展受阻，「起條路都話唔得」，認為對村民不公平。

被問到有否向政府申請興建營地，她指土地由村民擁有，反問「點解要申請」，又指多年來不斷遭環保及行山人士批評，「佢哋唔鍾意就唔好嚟，呢度做乜唔關佢哋事」，強調經營營地只是「活化」荒廢農地，並無不妥。

本報抽查營地範圍內天幕設施所在的兩幅土地，其中一幅由KINGSMIND DEVELOPMENT持有；另一幅土地由SMART WISH DEVELOPMENT LIMITED持有，於2016年以約3244萬元購入，公司查冊顯示，該公司董事為龍燕燕。

新世界子公司2005年申建屋遭否決

政府2004年推出「新自然保育政策」後，由新世界集團持有的投資公司於2005年曾向城規會闖關申請在梅子林興建長者屋單位，後來遭否決。2019年，當地有部分土地遭平整，長春社指部分土地正是當年申請發展的範圍，涉事地段由SMART WISH DEVELOPMENT LIMITED持有。新世界發展網頁上載的附屬公司董事名單，截至今年6月30日為止，龍燕燕榜上有名。本報昨向新世界集團查詢，至截稿前未獲回覆。

長春社跟進梅子林遭破壞多年，該組織公共事務經理吳希文表示，梅子林是12個「須優先加強保育地點」之一，但政府未有具體政策保護這些土地，認為是把關不力。

環團促規管收費營地

批走法律罅「先毁後建」

吳希文檢視該12個地點，發現梅子林是極少數地點沒有發展審批地區圖，即使有違規發展，規劃署未能執法；他又指疫情下湧現大量收費露營營地，不少在綠化地帶或農地上興建，「唔少都係搭建帳篷，唔一定有構築物」，他指梅子林有如白腊翻版，經營者多年來不斷游走法例灰色地帶，亦懂得用先破壞、後建設的方式，「每隔數年剷一次」。他說，梅子林早於2007年已有被破壞紀錄，2019年又聲稱復耕，後來不了了之，最近該處成為收費露營營地，故他認為政府應檢視現行機制，將收費營地規範化。

明報記者

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