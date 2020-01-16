《經濟學人》記者續簽證被拒 國安法後第3人 入境處不評論 記協：「無法釋疑」促交代原因

黃淑琳已離港 總編：入境處沒說原因

本報向入境處查詢拒發簽證原因、是否與記者報道或港區國安法有關。入境處回覆稱不評論個別個案，處方會按照法律和政策處理每宗申請。

香港記者協會表示，入境處的回應完全無法釋除社會疑慮，既然港府多次表明新聞自由在港受保障，理應清楚交代拒續簽證的原因，以免外界再猜測。

總編促允外媒入境

稱對國際城市至關重要

《經濟學人》總編輯Zanny Minton Beddoes前日（12日）發聲明稱，入境處拒絕為記者黄淑琳的工作簽證續期，沒交代原因，對此感到遺憾。她表示對黄淑琳過去的報道感到自豪，並促請香港政府容許外國記者入境，認為這對香港作為一個國際城市至關重要。聲明並沒有透露當局何時拒絕批出簽證，以及記者何時離港。

駐中國記者 曾報道國安法影響

黄淑琳昨在Twitter發帖稱，對於無法繼續在香港報道新聞感到難過，並說熱愛認識香港這個城市及這裏的人，會記掛他們。根據《經濟學人》網站，黄淑琳是駐中國記者，關注內地及香港的社會及政治新聞。她於今年7月及8月曾報道有關港區國安法對本港學術自由及工會的影響。她亦曾在《金融時報》及路透社工作，2019年曾報道反修例示威。

近年屢次發生外媒記者不獲發簽證來港的事件。2018年，身兼外國記者會第一副主席的《金融時報》亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet）主持香港民族黨（已被取締）召集人陳浩天的講座後，被港府拒絕續發工作簽證，不久再拒絕他以遊客身分入境。

去年7月，美國《紐約時報》記者儲百亮（Chris Buckley）被拒絕續批工作簽證，未有交代原因。網媒Hong Kong Free Press一名即將入職的愛爾蘭籍編輯Aaron Mc Nicholas，去年初向入境處申請工作簽證近半年，至去年8月接獲通知其申請被拒。

記協表示，近年曾有外媒記者的工作簽證不獲續期，且沒獲告知原因，擔心並非個別事件，而是對外媒報道的收緊。記協認為，在未加解釋下拒批工作簽證，無論對當事人、其工作機構及公眾均有欠公允，促請入境處交代拒續簽證的原因。