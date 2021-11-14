20人上環暴動罪成 助洗眼成罪證 官首引終院原則裁屬主犯 另3人脫罪

罪成的20人為張智麟、陳梓康、鍾泓洋、徐慶鈞、陳希雋、崔耀明、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、林勝如、黃頌恩、黃錦珊、李少康、周錦濤、莫卓煇、黃飛鴻、譚詩妙、譚伊婷、陸映慧及黃柏賢。莫卓煇另裁定襲警罪成；徐慶鈞無牌管有無線電通訊器具罪成。罪脫3人為張嘉聰、羅萬泳及蔡寶如。

官裁警遭激光筆射眼變暴動

法官陳仲衡裁決稱，綜合證供，示威者前年7月28日離開中環遮打花園集會，向西環方向出發，其間有人以激光筆照射警方，蓄意使用暴力。陳官裁定從警員的眼睛被光線射中起，現場由非法集結變為暴動。至當晚7時，示威者繼續叫口號及投擲雜物，具有暴動罪所需「參與其中的意圖」（participatory intent）。

終院早前頒判辭，裁定「共同目的」概念不適用於暴動及非法集結，又指暴動或非法集結的主犯（principal offender）須為在場犯案，而協助、教唆、慫使或促致主犯犯案者則是從犯。對於受審23人有否參與暴動，控方表明各人是主犯，否則亦是從犯；辯方爭議各人既不是主犯，亦不是暴動參與者。陳官援引終院原則，裁定本案20人以主犯身分參與暴動。

稱前排舉傘致漣漪效應

戴頭盔淋熄催淚煙構罪證

陳官在判辭表示，部分被告在前排向警方防線舉傘，會產生漣漪效應，令雙方對峙情况惡化，甚至升級至衝突。另有人曾與示威者後退，陳官表示他們並無散去之意，只是因應警方行動後退，屬於「伺機而動」。此外，陳官認為部分人戴頭盔等裝備，可以作為暴動的環境證據，推論他們有參與其中的意圖，裁定20人暴動罪成。

陳官逐一分析各被告案發時的行為（見表），部分情况較特別，例如譚詩妙被拍攝到協助示威者淋熄催淚煙，並準備替示威者洗眼。陳官稱，她嘗試削弱催淚彈的效能，亦在支援其他示威者，對示威者提供「助力」。

黑衫褲「香港加油」紋身不視證據

3脫罪 「延伸共同犯罪」不適用

另一例子為陳希雋及譚伊婷身上有「香港加油」紋身。陳官表示，示威者曾叫「香港加油」口號，有關紋身顯示被告絕非恰巧路過現場，惟法庭沒有接納紋身為暴動的證據，會考慮被告被捕前的行為。

至於脫罪3人，陳官認為他們極可能參與暴動，惟沒有證據顯示他們知悉身處暴動現場，法庭不能以終院提及的「延伸形式共同犯罪」原則（extended form of joint enterprise）將他們定罪。裁決後，辯方提出為案發時18歲、本案年紀最輕的周錦濤索取勞教中心及教導所報告。陳官明言暴動控罪嚴重，但最終下令索取有關報告。案件押後至12月4日求情，罪成被告須還押。

稱控罪嚴重 還押至下月4日求情

資深大律師湯家驊表示，終院裁決沒有收緊或放寬暴動罪門檻，本案引用的主犯原則不是新事物，法官只是拆開分析被告的行為及參與程度。他說一般而言，若有人意圖協助暴動參加者，例如幫人洗眼，可能從環境證供被視為犯罪。至於紋身是否暴動證據，他認同不可以單靠紋身入罪，否則對市民不公平，「好明顯不合邏輯」。

前年7．28上環衝突有49人被捕，當中44人被控暴動罪，分3案處理，其中本案有24人被起訴，當中23人否認暴動罪受審，餘下一名被告簡健煌早前已認罪。

【案件編號：DCCC871/19】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676