8人最後一天報名 戰選委界 黎棟國：爭首年立23條

科大（廣州）副校長報選委界

吳宏偉：港科研可利用灣區發展

黎棟國昨在新民黨主席葉劉淑儀陪同下報名參選選委會界別。新民黨上周公布5人參選名單，當中並無黎棟國，他昨解釋需時籌備參選，該黨公布名單時他仍在爭取提名，故當時不在名單。連同黎棟國，新民黨共派3人出戰選委會界別，黎說他們會以團隊形式拉票，而每名選委可投40名候選人，不認為會分薄票源。

吳宏偉昨報名選委會界別時獲多人到場支持，包括律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶、珠海學院校長李焯芬。吳稱爭取提名時沒遇困難，他透露獲港大前校長徐立之、合和實業主席胡應湘等人提名。他認為本港科研可利用大灣區發展，並在政綱提出「共創灣區，貢獻國家」。選委會界別共51人參選，詳情可見立法會選舉網站。

多兩人報名 教育界5人爭一席

教育界方面，小學校長文詩詠及群育學校校長林泳施昨報名參選，該界別將由5人爭一席，為歷屆立法會選舉競爭最激烈一次。文詩詠稱參選是為了教育界及學生，提出要維護教師尊嚴、「飯碗」及夢想。被問到是否支持教師宣誓，她說支持教師守法，「如果（宣誓）是一個法例，都需要做」。該界別其他參選人為退休校長林日豐、教聯會副主席朱國強、幼稚園教育專業交流協會主席丁建華。

建築署前助理署長陳澤斌選建測界

建築署前助理署長陳澤斌昨報名建築、測量、都市規劃及園境界，挑戰競逐連任的謝偉銓。他稱今次參選非臨時決定，強調非「陪跑」，自己爭取提名不易，最終獲11人提名。

葉劉淑儀參選港島西地區直選，同區參選人包括民建聯陳學鋒及「獨立民主派」方龍飛。

（立法會選舉）