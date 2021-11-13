醫衛界6爭1最激烈 九龍東5爭2

護協支持參選 何崇漢：政治中立

香港護士協會昨發聲明表示中央執行委員大比數支持何崇漢參選，另一中委劉子進是以個人身分參選。護協過去曾由民主派李國麟參選。被問及政治立場，何崇漢說在政治上無特別傾向、是中立。他強調議席是代表整個界別發聲，議員要有不同經驗，他在公私營機構、教學科研，到內地和外國工作經驗都有，「只有醫院、藥劑經驗，是否能代表到整個業界？」他期望有高投票率，整個醫衛界能團結選出代表。

林哲玄說不希望分大家來自什麼專業，強調自己不僅來自醫生界，而是站在整個醫學界角度。他說，政治不是醫療人員的強項，「病人要幫，唔理咩政治」，同時他稱無可能完全不涉獵政治，強調「不認為自己黐得好近任何一邊，唔會唔爭取香港一直以來的中心價值」。龐愛蘭回應稱，多人有心參選、有良性競爭是好事，「無一個人能代表到所有專業，最緊要有經驗、專業和實幹」，而她有公共服務經驗。

醫衛界參選人還有陳子中和陳永光。

中醫李嘉欣選九東：仿效孫中山

至於九龍東直選，顏汶羽表示民建聯在該區的地區工作十分紮實，參選人多令選舉工作更有挑戰。他認為任何人參選都不存在𠝹票問題。李嘉欣昨報名參選時說冀仿效孫中山「從醫也從政」。她取得16個選委提名，包括前個人私隱專員黃繼兒、信和集團副主席黃永光、導演高志森等。九龍東其他參選人為鄧家彪、陳進雄和胡健華。

（立法會選舉）