154人爭90席 1/4為人代政協 所有議席有競爭 蔡子強質疑「刻意製造」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，選舉制度經翻天覆地變化，相信很多人會躍躍欲試；多參選人有人代、政協背景，因為新制度要取得第五界別「國家隊」選委提名入閘，令人代、政協認為比以前參選更有把握，亦不用擔心如過往般面對民主派競爭。他說，多個功能界別過往長期有人自動當選，今屆突然有新人出現，認為競爭是刻意而為。全國港澳研究會副會長劉兆佳則形容選舉「競爭激烈」，相信中央希望見到每個界別都有競爭。

106「新人」 非建制13人出戰

本報統計154名參選人的背景（見表），民建聯有共22人參選，為各政治團體中最多，其次是工聯會有10人；定位為非建制派的民主思路和新思維各有2人取得足夠提名參選。根據參選人公開報稱的政治立場，非建制派有13人，包括方龍飛、譚香文、蔡明禧、劉卓裕等現任區議員，以及「中科監察」主席潘焯鴻、民協前主席馮檢基、黃成智、工程界黃偉信及醫衛界何崇漢。

至於參選人的選舉經驗，有33人爭取連任，當中部分人「轉跑道」出戰，例如經民聯副主席梁美芬由地區直選轉至選委會界別。計及過去曾排參選名單較後的「抬轎」者，有106名（68%）「新人」是首次以「主角」出戰，如過去多次排在黨友名單後的民建聯陳學鋒、西九新動力梁文廣等，新人亦包括蘭桂坊集團主席盛智文等重量級商界人馬。

多名立法會參選人同時身兼港區全國人代，或全國、省、市、區的政協委員身分，包括首次參選立法會的全國政協蘇長榮等。本報盤點發現，有14人過去曾提名梁振英選特首，37人曾提名過林鄭月娥選特首。

33區選敗將 蔡：北京安撫

蔡子強接受本報查詢時分析，雖然有部分非建制派參選，但他們都不是在非建制派中有號召力或重要的人物，質疑「參選會否都是陪跑呢？」他認為市民未必會當這些參選人是重要的非建制派代表，即使能入閘，亦未必能勝選，相信從最終得票，會知道他們是否被選民接納。他又認為，即使全部界別都有競爭，亦是「刻意製造」，從9月的選委會選舉已看到，有6個界別候選人「僅僅突章」，最終「突章者」低票落選，而立法會選舉也一樣，可從參選人最後得票辨別誰是陪跑者。

今次有33名（21%）參選人是2019年區議會選舉的敗將。蔡子強稱他們大多是建制派政黨成員，「相信北京都會安撫區選（敗將）、因反修例事件付出代價的人」。

李家超：證各界期待加入管治體系

身兼候選人資格審查委員會主席的政務司長李家超昨稱，建制派、非建制派、獨立人士、專業人士及來自不同背景的多名精英報名參選，足以證明社會各界在「愛國者治港」原則下，熱切期待加入管治體系。他又呼籲各界投票。

劉兆佳：三四成投票率已不錯

劉兆佳認為，直選如能有三成至四成投票率已相當不錯，因為新選制未得原有民主派支持者支持，且大部分議席將落入建制派手中，建制派支持者亦未必會投票。

明報記者

（立法會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676