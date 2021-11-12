開幕展集中六大展廳 其一「對望」十萬泥人

M+六大展廳中，以西展廳展出作品最少，因展廳幾乎被「泥人」填滿。該作品是英國藝術家葛姆雷（Antony Gormley）於2003年邀請廣東象山村的男女老少花5天製作而成的數以十萬計泥人，每個形態各異，各約26厘米高，站在泥人前，彷彿被成千上萬雙眼睛注視。

262作品含香港元素 包括曾灶財墨寶

曾被質疑以1500萬元「巨額」購置的《清友壽司吧》，是日本家具兼室內設計師倉俁史朗設計的作品。該壽司吧原本開在東京，2004年結業，M+設計及建築主策展人Ikko Yokoyama表示，作品展現設計藝術如何與商業結合，是非常重要的作品。

香港元素展品亦有專門展館介紹。M+在地下大堂展廳內展出262件香港元素作品，例如「九龍皇帝」曾灶財的墨寶《無題 （門）》。

此外，部分展廳引入互動元素，例如南展廳有藝術家李明維的裝置藝術《魚雁計畫》。李在外祖母離世後，寫了逾百封信表達外祖母在世時他未及訴說的心底話，這經歷啟發他創作3個亭，讓觀眾進入亭內，分別以禪定時站、坐、跪的姿勢寫信。寫好的信若封好信封及寫上地址，M+會為他們寄出，否則會留在亭內供其他訪客閱讀。

疫下沒遊客 「收入有壓力」

西九董事局主席唐英年表示，因疫情下沒有遊客（非香港居民需購票入場），預計開幕首年有100萬人次入場，對收入有壓力。他說未來數日已有7.6萬人登記入場。