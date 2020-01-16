M+開幕 展六四畫及艾未未《洗白》 艾稱兩作品獲展出「好徵兆」 西九：「中指圖」待審視

「1989送受傷學生去醫院」相片未展出

M+昨開放給傳媒預覽，其中希克展廳展出的是收藏家希克以「半賣半送」方式交給M+的展品，展現中國當代藝術，包括題材涉六四事件、文化大革命的作品。昨日所見，希克展廳有展出與六四相關、內地藝術家王興偉的畫作《新北京》，畫中人以三輪車載着兩隻受傷的企鵝。該畫作以香港攝影師劉香成的相片《1989年北京，送受傷的學生去醫院。》為藍本，展現六四事件天安門廣場被政府清場後，三輪車伕和北京市民合力把兩名受傷學生送院。該攝影作品亦屬希克交予M+的藏品，但希克展廳未有展出。

希克展廳開幕展包括兩件艾未未作品，其一是名為《洗白》的陶罐裝置藝術。據展品簡介，艾未未將部分陶罐表面刷成白色，覆蓋原來的紋樣，隨着時間過去，部分白漆逐漸脫落，「表明粉飾洗白不僅無法完全掩蓋過去，而且還會成為歷史的一部分」。另一作品是一段長10小時的錄像作品《長安街》，記錄北京長安街景觀，艾未未在街上游走，每50米拍攝一段一分鐘的定鏡錄像，再剪輯成片，藉此呈現城市在經濟急速發展下的節奏和景象。

有錄像作品含《十年》片段

至於主要展出香港藝術品的地下大堂展廳，作品《前後與左右》以左右兩邊畫面分別播放多部電影，當中包括被建制派批評的《十年》片段。

稱「中指圖」如展出「最好一次過」

唐英年未答會否全套收購

唐英年說，未展出的作品不代表違法，只是未完成審視。他說知道艾未未的「中指圖」、即《透視研究》系列作品最受歡迎，但開幕展不會展出，因該系列有20多幅相片，「我覺得唔係單丁攞出來展嘅展品，如果要展覽，最好成套20幾幅儲埋一齊，一次過做，更睇到藝術家當時咩心態創作呢個展品」。被問及會否收購《透視研究》其餘作品，唐沒回應，稱讓館長華安雅回答，華安雅沒發言。

艾未未昨回覆本報查詢稱，唐英年對《透視研究》系列的評論相對公允，沒有說完全不能展出，是得體和合情合理。他說，M+遵守了最早的承諾，展出《洗白》和《長安街》，他覺得是好徵兆，說明M+仍秉持專業，而不是簡單的政治至上。

容海恩參觀 稱現無展品涉違法

新民黨容海恩早前點名批評《透視研究：天安門》涉散播「對國家仇恨」。她昨回覆本報稱，是否展出該系列作品，留待西九管理局自行決定；對於有爭議的作品，相信專業團隊會作適當平衡。她說昨晚參觀M+，留意到有展出艾未未作品，亦有不少作品影射政治，反映政治與藝術可放在一起，藝術家背景亦非揀選藝術品的條件，認為現時館內並沒明顯不尊重國家、涉違法的作品。容海恩已報名參選立法會選委會界別，該界別截至昨日有49人報名，名單見立法會選舉網站。

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