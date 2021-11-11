袁國勇倡效以色列谷針 上班吃飯須「疫苗通行證」

袁國勇接受網媒「點新聞」節目訪問稱，唯一令香港或全世界走出疫情困局，是大眾「打齊兩針或三針，要接近100%」。他說香港現時「已開始無人打（針），驚打針的始終會驚，不合作的，則推多少抽樓都不會同你打」。他認為，除非有過敏反應或長期病患不穩定才可不用打針，否則「再過一兩年，都可能無辦法可以開關，對全世界或內地」。

至於何時可開關，他認為最終要看大家有無決心全民接種，「如果做不到，一開關一定大件事，一定冧，醫管局服務一定冧」。他以接種率85%的新加坡為例，放寬措施後即大爆發，認為應參考以色列設「疫苗通行證」，「以色列是所有人如果你沒有打足兩到三針疫苗，你不可以上班、上學、去公共場所，一定要出示疫苗通行證，如果你不這樣做，很多人不會打」。

陳肇始：須與內地商確診定義

稱飲食業初步指強制安心可行

港府正與內地積極商討通關，食衛局長陳肇始接受《星島日報》專訪稱，須與內地商討熔斷機制，包括確診個案定義，「什麼計，什麼不計」。她稱，當有確診個案並帶來風險是應熔斷，但當然不希望「不斷熔斷」，故需控制好本地疫情，持續清零。

政府就各類食肆強制使用「安心出行」諮詢業界，陳肇始稱業界初步認為可行，但要給時間。她認為，愈多地方使用安心出行，防疫抗疫會更有效，希望在某些地方「慢慢擴大做」。對於有市民認為不便，她認為任何防疫抗疫措施如檢測及戴口罩都會帶來不便，希望在疫情常態化下，市民接受這是生活一部分。

（新冠疫情）