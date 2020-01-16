30處強檢200人隔離 多屬密切接觸者之接觸者

查CCTV八達通續追行蹤

衛生防護中心總監徐樂堅表示，當局利用「安心出行」確認機師在港行蹤，鑑於兩人病毒CT數值低（即病毒量高），於社區造成傳播的風險高，當局會繼續用不同方法追查其行蹤，除透過翻查日程和患者記憶了解所到之處，亦會透過八達通等調查有否更多行蹤。被問到是否認為患者瞞報資料，他強調當局並非暗示患者隱瞞行蹤。

昨公布確診個案中，另有一名菲傭和一名15歲女童，兩人均在檢疫後確診，當局暫時界定為「復陽」個案。其中外傭由菲律賓抵港，已接種兩針莫德納，曾到診所取樣檢測，另到銅鑼灣高士威道大生生活超市購物。她入院後病毒檢測陰性，並驗出抗體。

另兩抵港者暫列復陽 曾入社區

至於15歲女童，她與父母、姊姊和弟弟從意大利抵港，他們一家在銅鑼灣皇悅酒店完成檢疫後入住尖沙嘴香港港威酒店。女童於檢疫後曾到9個地點，均納入強檢名單。女童於11月8日到梁顯利油麻地社區中心取樣，驗出陽性，其CT數值為27至29，她其後入住伊利沙伯醫院，再次取樣驗出病毒數值為27，驗血結果亦顯示其體內有抗體，院方會安排進一步測試。

徐樂堅補充，目前沒科學數據絕對證實復陽個案沒傳染性，故要採取圍堵策略。

（新冠疫情）